Die L 477 wird am Montag ab 9 Uhr zwischen dem Autobahnzubringer und dem Gewerbegebiet Ost bei Thaleischweiler-Fröschen erneut gesperrt. Der ist über Höhfröschen beziehungsweise Höheinöd zu erreichen. Grund für die erneute Sperrung ist, dass die begonnene Sanierung der Fahrbahn beendet wird, die, wie berichtet, wetterbedingt unterbrochen werden mussten. Die Wetterprognosen sind günstig. „Wir haben kommende Woche durchgehend die Temperaturen, die wir für die verbleibenden Arbeiten benötigen“, sagte Markus Bold von der Masterstraßenmeisterei Waldfischbach-Burgalben auf Anfrage.

Am Montag ab 9 Uhr wird die Strecke noch einmal kurz gefräst, dann wird der Haftkleber aufgebracht. Am Dienstag wird die oberste Straßenschicht aufgetragen, am Mittwoch werden die Bankette fertiggestellt. Läuft alles nach Plan, wird spätestens am Freitag die Markierung aufgebracht. Anschließend wird die sanierte Straße wieder für den Verkehr freigegeben.