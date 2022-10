„Potzblitz – die Pfalz!“ heißt das neue Buch von Rolf Schlicher.

Am Mittwoch, 19. Oktober, 19 Uhr, stellt er es in der Katholischen Öffentlichen Bücherei in Trulben (Pfarrzentrum, Hauptstraße) vor, am 24. Oktober, 19.30 Uhr, in der alten Bücherei in Erfweiler, Winterbergstraße 49. Es geht es die unbekannten Seiten der Pfalz: die schönsten Echos, der größte Hinkelstein, das älteste Karussell, die tiefste Höhle, das Revier des letzten Auerhahns. Das Leseausflugsbuch des Pfalzkenners erzählt in 15 Kapiteln besondere Geschichten dazu wie jene über das Stück Papier aus Frankeneck, das bis zum Mond flog. Schlicher leitete 20 Jahre das Südwest-Ressort der RHEINPFALZ. Der gebürtige Kaiserslauterer lebt in Neustadt. Sein Buch „Das Pfälzer Tischleindeckdich“ bekam 2015 mit dem Medienpreis des Bezirksverbandes Pfalz. Der Eintritt zu den Lesungen ist frei. Das Buch hat 208 Seiten, ist im Pilgerverlag, Speyer erschienen und kostet 18,95 Euro.