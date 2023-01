Die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz jährt sich heuer zum 78. Mal. Am Donnerstag, 26. Januar, dem Vorabend des Tags des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus, lädt die Stadtbücherei Pirmasens ab 19.30 Uhr zu einer musikalisch-szenischen Lesung ein.

Silvia Bervingas und Matthias Wolf sind mit ihrem szenisch-musikalischen Programm „Meine Sehnsucht will nicht vergehen – Liebesbriefe deutscher Frauen an Adolf Hitler“ zu Gast im Carolinensaal.

„Auschwitz ist das Synonym für den Massenmord der Nazis an Juden, Sinti und Roma sowie anderen Verfolgten. Auschwitz ist Ausdruck des Rassenwahns und das Kainsmal der deutschen Geschichte. Aktuell ist in Deutschland ein Wiedererstarken des Antisemitismus und eine Zunahme antisemitischer Gewalttaten zu beobachten: Vor diesem Hintergrund ist die Auseinandersetzung mit den bedrückendsten Wahrheiten unserer Geschichte besonders gefordert“, erläutern die Veranstalter ihr Engagement.

Liebesbriefe an Hitler

Zum Buch: 1946 hatte der damals in Berlin stationierte US-amerikanische Offizier W.C. Emker rund 8000 Liebesbriefe an Adolf Hitler in der zerstörten Reichskanzlei entdeckt. Um die noch lebenden Frauen nicht zu diskreditieren, gaben seine Erben erst fünf Jahrzehnte später die Briefe im Verlag für Akademische Schriften (Herausgeber: Helmut Ulshöfer) zur Veröffentlichung frei.

Diese Briefe, die Hitler nie persönlich erreichten, zeichnen ein makabres Sittenbild der NS-Zeit und lassen entlarvende Rückschlüsse auf die damalige Geisteshaltung zu. Mit Anreden wie „du herzensbestes Lieb, mein Einziges, mein Allerbester, mein trautes und heißest Geliebtes, mein süßestes Adilie…“ riskierten die Frauen viel. Denn diejenigen, die dem Führer ihre Liebe allzu deutlich offenbarten, wurden von der Sicherheitspolizei überwacht und bedroht. Einige von ihnen wurden für geisteskrank erklärt und in „Irrenanstalten“ eingeliefert, was angesichts der Nazi-Ideologie von „unwertem Leben“ in den meisten Fällen einem Todesurteil gleich kam.

Einblick in Gefühlswelten

Silvia Bervingas, verantwortlich für Schauspiel, Textauswahl und Dramaturgie, und Matthias Wolf, der sich ums musikalische Arrangement und die Komposition kümmerte sowie Kontrabass spielt, sind in Pirmasens keine Unbekannten. Das Zweibrücker Duo war bereits im Januar 2020 mit der Inszenierung „Spötterdämmerung“ in der Siebenhügelstadt zu Gast – ebenfalls anlässlich des Holocaust-Gedenktages. Mit ihrer Auswahl an Liebesbriefen an Hitler geben sie einen Einblick in die Gefühlswelten und Geisteshaltung der damaligen Zeit. Ein beklemmender Blick auf einen Mann, der die Welt in den Krieg stürzte, der für den Tod von Millionen Menschen verantwortlich war und dabei verehrt wurde wie ein Popstar.

Karten für die Lesung zum Preis von zehn Euro gib es ab sofort bei der Stadtbücherei. Reservierungen sind telefonisch unter 06331/842359 oder per E-Mail unter stadtbuecherei@pirmasens.de möglich. Weitere Infos gibt es unter www.pirmasens.de/buecherei.