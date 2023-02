Die Pfälzer Autorin Gina Greifenstein (60) hat ein Erfolgskonzept: kulinarische Lesungen. Die 60 Karten für den Pirmasenser Carolinensaal waren innerhalb weniger Tage ausverkauft.

Gina Greifenstein schreibt Pfälzer Krimis und Kochbücher mit Pfälzer Spezialitäten. Während ihrer Lesungen serviert sie nicht nur Literatur, sondern zwischen den Krimisequenzen auch Pfälzer Tapas, für die sie das Catering übernimmt. Am Freitag, 24. Februar, 19.30 Uhr, kehrt sie mit ihrem achten Krimi „Trollschoppe“ in den Pirmasenser Carolinensaal zurück. Auf Einladung der Stadtbücherei Pirmasens bietet sie dort garantiert ungefährliche Häppchen aus ihrem Kochbuch „Noch mehr pfälzische Tapas“ an.

Die gebürtige Würzburgerin schreibt eine Pfalz-Krimi-Reihe um Stern und Keeser, die mit „Trollschoppe“ ihren achten Fall aufklären müssen. In Essingen in der Südpfalz wird feuchtfröhlich Kerwe gefeiert. Doch während Paula Stern und Bernd Keeser von der Landauer Mordkommission den Abend genießen, wird im Schutz der Dunkelheit eine tote Frau in den Weinbergen abgelegt. Mit Kater und Kopfschmerztabletten nehmen die beiden die Ermittlungen auf. Ein Tatverdächtiger ist schnell gefunden – aber der ist leider selbst schon tot …

Gina Greifenstein: „Trollschoppe“, Pfalz-Krimi, 283 Seiten, Taschenbuch, Emons Verlag, Köln 2022, 14 Euro.