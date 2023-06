Am Samstag, 24. Juni, 17 Uhr, findet im protestantischen Gemeindehaus in Windsberg, Hochwaldstraße 22a, ein literarischer Abend mit der Autorin Linde Eller aus Kaiserslautern statt.

Linde Eller ist Autorin zahlreicher spirituell inspirierter, hintergründig-magischer Fantasygeschichten. Sie wurde 1971 geboren, studierte in Saarbrücken, Aberdeen und Mainz Englische Literatur und Altphilologie und arbeitet als Gymnasiallehrerin für Englisch und Latein am St. Franziskus-Gymnasium in Kaiserslautern. Zu ihren Veröffentlichungen zählt eine Reihe von Romanen und geistlichen Geschichten; das kreative Multitalent schafft aber auch fantastische Welten als Hobbykünstlerin und -malerin sowie als Naturfotografin.

Neue Deutung der Legende von Merlin

Die Kurzgeschichte, die Linde Eller an diesem Abend präsentiert, heißt „Brocéliande“. Sie greift zurück auf die mittelalterliche englische Legende vom Zauberer Merlin, die vor einem christlichen Hintergrund neu gedeutet wird. Illustriert wird die Lesung mit selbstgemalten Bildern der Autorin, flankiert von Bildern zeitgenössischer christlicher Künstlerinnen und Künstler sowie Illustrationen des Merlin-Mythos aus dem 19. Jahrhundert. Diese werden während der Lesung auf Leinwand projiziert. Als musikalische Partnerin fungiert an diesem Abend Julia Sandhäger an der Geige, die die Zuhörer auch klanglich in ein mythisches Reich der Fantasie und Spiritualität entführen möchte.

Gemütlicher Teil im Anschluss

Der Abend wird von der Protestantischen Kirchengemeinde Nünschweiler-Windsberg-Walshausen veranstaltet. An die musikalische Lesung schließt ein gemütlicher Teil an: Bei Knabbereien und Getränken besteht die Gelegenheit zum Nachgespräch. An einem Tisch können handsignierte Bücher, Postkarten und Bilder von Linde Eller erworben werden.