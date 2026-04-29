Vom karierten Elefanten Elmar waren die Kinder vom Matzenberg besonders angetan. Die Mädchen und Jungen der Unterstufe der Pirmasenser Förderschule hatten den Buchhelden der diesjährigen Lesewoche schnell gefunden. Ein Teil der Schülerinnen und Schüler stellte Elmars Abenteuer in Bildern dar, andere lasen den Zuhörern aus einem seiner vielen Bücher vor. Die Aufregung, vor den Mitschülern zu sprechen, war schnell verflogen – belohnt wurden die Kinder am Ende mit großem Beifall. Die Jury lobte die Darbietungen der jungen Vorleserinnen und Vorleser. Am Donnerstag, 30. April, werden die besten Vorleser gekürt – in Anwesenheit von Oberbürgermeister Markus Zwick. Der Wettbewerbsgedanke der Lesewoche sei ausdrücklich gewollt, sagt Lehrerin Hannah Deffland. Denn der Anreiz sei größer, wenn es um etwas gehe.