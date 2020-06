Aufgrund der aktuellen Situation durch das Corona-Virus wird es auch keine persönlichen Interviews in der Stadtbücherei geben.

Unter dem Motto „Abenteuer beginnen im Kopf“ findet vom 22. Juni bis 22. August zum zwölften Mal in Pirmasens der Lesesommer statt, eine der größten Sommerferien-Aktionen in Rheinland-Pfalz. Diesmal allerdings ausschließlich digital. Für die Altersgruppe von sechs bis 16 Jahren stellt die Stadtbücherei Pirmasens aktuelle Kinder- und Jugendbücher zur Verfügung. Ziel dieser Leseförderaktion sei es, so die Stadtbücherei, Kinder und Jugendliche auch außerhalb der Schule für das Lesen zu begeistern. Die Stadtbücherei möchte auch diejenigen, die nicht viel oder nicht so gerne lesen, zur Teilnahme und zum Bücherlesen motivieren. Des Weiteren sollen die regelmäßige Bibliotheksbenutzung auch über diese Aktion hinaus sowie das Lese- und Textverständnis und die sprachliche Kompetenz gefördert werden.

Gelesene Bücher bewerten

Speziell für den Lesesommer wurden nach Angaben der Stadtbücherei Bücher angeschafft, zu denen nur Clubmitglieder Zugriff haben. Jeder, der sich anmeldet, erhält einen Club-Ausweis. Zu jedem gelesenen Buch füllen die Club-Mitglieder eine Bewertungskarte aus. Die Buchbewertungen können über einen Online-Buchtipp, über einen Fragebogen, unter der Handynummer 0172/4288934 während der Öffnungszeiten der Stadtbücherei (bitte nur unter dieser Telefonnummer Buchbewertungen abgeben), per Mail unter stadtbuecherei@pirmasens.de oder über das Malen einer Buchszene abgegeben werden. Der Online-Buchtipp, der Fragebogen sowie die Anmeldekarten und Bewertungskarten können unter www.pirmasens.de/lesesommer heruntergeladen und ausgedruckt werden. Hier findet sich auch eine Anmeldekarte für die Stadtbücherei für diejenigen, die noch nicht als Leser registriert sind.

Jeder Teilnehmer bekommt Urkunde

Über die Schulen werden ebenfalls Materialien verschickt. Leser erhalten auch Anmelde- und Bewertungskarten in der Stadtbücherei. Auch auf www.lesesommer.de stehen alle Materialien als Download zur Verfügung. Neben dem extra für den Lesesommer ausgewählten Bestand in der Kinderbücherei, der auch im Internetkatalog der Stadtbücherei bei den Neuerscheinungslisten recherchierbar ist, sind auch die E-Books in der Onleihe unter www.onleihe-rlp.de als Lesesommer-Lektüre verfügbar. Dabei muss auf eine altersgerechte Buchauswahl geachtet werden.

Nach Angaben der Stadtbücherei wird auch keine Eröffnungsveranstaltung und – nach jetzigem Ermessen – kein Abschlussfest stattfinden. Trotzdem werden eine Tombola sowie eine landesweite Verlosung durchgeführt und jeder erfolgreicher Teilnehmer bekommt eine Urkunde.

Info: Auskunft und Anmeldung in der Stadtbücherei, Dankelsbachstraße 19, Pirmasens. Telefon: 06331/842359.