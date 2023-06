Zum 15. Mal beteiligt sich die Stadtbücherei Pirmasens am Lesesommer. Die landesweite Kampagne zur Leseförderung findet vom 10. Juli bis 10. September statt.

„Internet und neuen Medien zum Trotz bleibt das Lesen von Büchern ein fundamental wichtiger Bildungsbaustein, der eine selbstständige Weiterentwicklung unserer Kinder und Jugendlichen ermöglicht“, betont Beigeordneter Denis Clauer. Ziel der landesweiten Kampagne ist es, Mädchen und Jungen zwischen sechs und 16 Jahren zwanglos auch außerhalb der Schule für das Lesen zu begeistern. Ein besonderes Anliegen der Stadtbücherei Pirmasens ist es, auch diejenigen, die nicht viel oder nicht so gerne lesen, zur Teilnahme und zum Bücherlesen zu motivieren. Die Aktion erstreckt sich über einen Zeitraum von neun Wochen. Zudem solle die regelmäßige Bibliotheksbenutzung auch über diese Aktion hinaus und auch das Lese- und Textverständnis und die sprachliche Kompetenz gefördert werden.

Speziell für den Lesesommer wurden rund 600 neue Bücher angeschafft, auf die nur Clubmitglieder Zugriff haben. Die Bücher können ganz bequem von zu Hause aus über den Internetkatalog der Stadtbücherei unter dem Stichwort Neuerscheinungen recherchiert werden. Zusätzlich stehen Teilnehmern auch die E-Books im Bestand der Onleihe (www.onleihe-rlp.de) als Lesesommer-Lektüre zur Verfügung. Jeder, der sich anmeldet, erhält einen Ausweis. Zu jedem gelesenen Buch füllen die Club-Mitglieder eine digitale Bewertungskarte aus – entweder als Online-Buchtipp, über einen sogenannten Buchcheck, per E-Mail (stadtbuecherei@pirmasens.de) oder mit einem selbstgemalten, zur Geschichte passenden Bild, das in der Stadtbücherei abgegeben werden kann. Die notwendigen Unterlagen sind unter www.pirmasens.de/lesesommer zu finden und liegen zusätzlich in der Stadtbücherei zur Abholung bereit. In den vergangenen Tagen wurden die entsprechenden Materialien auch an die Schulen zur Verteilung geschickt.

Vorlesesommer geht ebenfalls weiter

Alle, die mindestens drei Bücher lesen, erhalten freien Eintritt zum Abschlussfest am Freitag, 22. September, ins Walhalla-Kinocenter sowie eine Urkunde. Bei einer Tombola gibt es Sachpreise zu gewinnen. Anschließend gibt es bei der landesweiten Verlosung eine weitere Gewinnchance. Zahlreiche Schulen belohnen die Teilnahme zusätzlich durch einen positiven Vermerk im nächsten Halbjahreszeugnis. Erneut unterstützt die „Kinder- und Jugendhilfestiftung Rainer Jochum“ den Lesesommer.

Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr nimmt die Stadtbücherei Pirmasens erneut an der ergänzenden Aktion „Vorlesesommer“ teil. Sie richtet sich speziell an Kita-Kinder im Vorlesealter. Hier soll beim Nachwuchs der Spaß am gedruckten Buch durch das Vorlesen lustiger und spannender Geschichten durch Eltern, Großeltern oder ältere Geschwister geweckt werden. So können auch kleinere Kinder mit ihren Familien individuell die Stadtbücherei kennenlernen und werden dabei unterstützt, das Ritual „Vorlesen“ in ihren Alltag aufzunehmen. Die entsprechenden Vorlesebücher können dazu in der Einrichtung in der Dankelsbachstraße kostenlos ausgeliehen werden. Bei mindestens drei vorgelesenen Büchern und einem abgegebenen Bild gibt es für jedes Kind freien Eintritt ins Walhalla-Kinocenter beim Abschlussfest, eine Urkunde und es eine zusätzliche Gewinnchance bei einer landesweiten Verlosung.

Im vergangenen Jahr beteiligten sich in Pirmasens insgesamt 265 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen sechs und 16 Jahren an der Aktion. Die Mädchen und Jungen lasen unterm Strich 2186 Bücher mit zusammengerechnet 251.013 Seiten. Die Grundschulen stellten mit mehr als der Hälfte der Teilnehmer die größte Gruppe, gefolgt von den Gymnasien. 138 Kleinkinder waren beim Vorlesesommer registriert.

Info

Die Stadtbücherei, Dankelsbachstraße 19, ist montags und donnerstags von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr sowie dienstags und mittwochs durchgehend von 10 bis 16 Uhr und freitags von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Die Mitarbeiterinnen stehen telefonisch unter der Rufnummer 06331/842360 oder per E-Mail unter stadtbuecherei@pirmasens.de zur Verfügung.