„Der Lesesommer bleibt ein Dauerbrenner“, zieht Ricarda Faul, Leiterin der Kinderabteilung der Stadtbücherei Pirmasens, eine positive Halbzeitbilanz. Nach ihren Angaben haben sich bisher 344 Kinder zwischen sechs und 16 Jahren registriert. Anmeldungen sind weiterhin möglich.

Mädchen und Jungen in den Ferien zum Lesen zu motivieren, ihre Sprach- und Lesekompetenz zu fördern: Das sind seit 2008 die elementaren Ziele der landesweiten Ferienaktion. Die Stadtbücherei ist bereits seit den Anfängen mit dabei und hat an der Erfolgsgeschichte mitgeschrieben. Bereits zum 16. Mal in Folge ist die Bibliothek am Dr.-Robert-Schelp-Kreisel Partner der Leseförderaktion. Mehr als 600 Neuerscheinungen hat die Einrichtung für den Lesesommer angeschafft, zu denen nur Clubmitglieder Zugriff haben. Das Angebot ist bunt gemischt und spricht alle Interessen und Altersgruppen an. Aufgrund der hohen Ausleihfrequenz wurden zusätzliche Titel durch Literatur aus dem Büchereibestand ergänzt.

Mädchen und Jungen haben bis zum 1. September Zeit, drei Schmöker zu lesen. Mit kurzen Statements oder einem selbst gemalten Bild soll dabei das Gelesene bewertet und bei der Stadtbücherei abgegeben werden – entweder persönlich in der Dankelsbachstraße oder per E-Mail. Die abgegebenen Bewertungskarten gelten als Los für die Tombola für die beiden Gruppen bei der Abschlussaktion. Die Veranstaltung findet am 20. September um 15 Uhr, im Walhalla-Kinocenter statt. Dorthin werden die erfolgreichen Teilnehmer samt Begleitpersonen zu einer Filmvorführung eingeladen. Eine zweite Gewinnchance besteht für die Leseratten bei der landesweiten Verlosung, die ebenfalls im Herbst stattfindet. Auch E-Books aus der Onleihe Rheinland-Pfalz sowie der App Libby können nach Angaben der Macher in die Wertung einfließen.

Über 170 Teilnehmer beim Vorlesesommer

„Es ist uns ein besonderes Anliegen, auch diejenigen zur Teilnahme und zum Bücherlesen zu motivieren, die nicht viel oder nicht gerne lesen“, erläutert Bibliothekarin Ricarda Faul das Konzept, um den Nachwuchs anzuregen, die Nase zwischen zwei Buchdeckel zu stecken. Die fleißigen Leser erhalten eine Urkunde, die ihre Leistung bestätigt und die bei vielen Schulen mit einem Vermerk im Zeugnis belohnt wird.

Der Vorlesesommer knüpft nahtlos an die erfolgreiche Premiere vom vergangenen Jahr an. Damit soll beim Nachwuchs der Spaß am gedruckten Buch durch das Vorlesen lustiger und spannender Geschichten durch Eltern, Großeltern oder ältere Geschwister geweckt werden. 173 Knirpse sind aktuell in der Dankelsbachstraße beim Vorlesesommer gelistet. So können auch kleinere Kinder mit ihren Familien individuell die Stadtbücherei kennenlernen und werden dabei unterstützt, das Ritual „Vorlesen“ in ihren Alltag aufzunehmen.

Finanzielle Schützenhilfe bekommt die Stadtbücherei zum wiederholten Mal von der Kinder- und Jugendstiftung Rainer Jochum. „Die Kreativität, die durch das Lesen entsteht, ist ein wichtiger Faktor für die Entwicklung der Kinder“, begründet Vorsitzende Professorin Heike Jochum ihr Engagement für den Lesesommer.

Info

Auskunft und Anmeldung in der Stadtbücherei, Dankelsbachstraße 19, Pirmasens. Telefon 06331 842359; www.pirmasens.de/lesesommer