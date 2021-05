Angesichts der Corona-Einschränkungen sind die Voraussetzungen für den Start eines neuen Friseursalons zwar nicht gerade günstig, Samantha Frikkel hat den Schritt dennoch gewagt: Am 20. April startete sie in der Schäferstraße 22-24 ihren Betrieb Hair Glam by Samantha.

Die ehemaligen Räume eines Schlüsseldienstes hat Samantha Frikkel grundlegend renoviert. Sie richtete einen modernen Salon mit vier Plätzen ein, an denen sie Frauen, Männer und Kinder bedient. 2015 hatte die 23-jährige Lembergerin ihre Ausbildung begonnen und bereits 2020 die Meisterprüfung abgelegt. Schon früh sei ihr klar gewesen, dass sie den Schritt in die Selbstständigkeit wagen wolle, erzählt Frikkel.

Als Kind habe sie den Friseurberuf lieben gelernt. Sie durfte oft dabei sein, wenn ihre Mutter, ebenfalls eine Friseurin, zur Arbeit ging. „Ich bin derzeit noch alleine, aber demnächst kommt meine Mutter mit ins Boot“, kündigt die Inhaberin an. Einige Kunden, die bereits Termine gebucht hatten, seien in den vergangenen Tagen wegen der Corona-Testpflicht wieder abgesprungen, berichtet die junge Unternehmerin, die sich ihren Kundenstamm noch erarbeiten muss. Sie betont, dass jeder in ihrem Salon kostenfrei einen Corona-Test machen könne.

Hair Glam by Samantha ist dienstags, mittwochs und freitags von 9 bis 18 Uhr geöffnet, samstags von 9 bis 13 Uhr, und an Donnerstagen bietet Frikkel ihre Dienste im recht ungewöhnlichen Zeitfenster von 11 bis 20 Uhr an. Reservierungen sind unter Telefon 06331/6085533 möglich.