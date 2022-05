Die Fahrbahnverengung in der Lemberger Straße am Ortsausgang in Richtung Lemberg bleibt. Bürgermeister Michael Maas will jedoch eine Bepflanzung anbringen lassen. Als Vorbild dient die Neugestaltung der Einmündung zum Sommerwaldweg.

Im Dezember 2020 hatte die Stadtverwaltung die Fahrbahnverengung nach Beschwerden von Anwohnern installiert. 4000 Euro kosteten die mobilen Kunststoffelemente, die extra ausgewählt worden waren, da die Verwaltung erst austesten wollte, ob die Verschwenkung zu Problemen führt oder nicht bremsend genug auf den Autoverkehr wirkt. Sobald die Lage fix ist, sollte die Verengung ansprechender gestaltet werden, so Maas am Montag im Hauptausschuss.

Auf Anfrage von Katja Faroß-Göller (CDU), ob hier nicht eine andere Gestaltung langsam angebracht sei, da die jetzige Form „häßlich“ sei, antwortete Maas, dass der Auftrag zur Neugestaltung bereits erteilt sei, da sich die Anlage so bewährt hat, wie sie im Dezember 2020 installiert wurde. Als Maßstab wurde damals gewertet, dass sich zwei Autos mit 50 Stundenkilometern begegnen können, ohne abzubremsen. Wenn jedoch einer schneller wäre, müsste er anhalten oder bremsen. „Das hat sich bewährt“, so Maas im Hauptausschuss. Davor waren Autofahrer oft mit mehr als 100 Stundenkilometern in das Stadtgebiet gerast. Einer sogar mit 125 Sachen. Die Fahrbahnverengung soll nun so wie am Sommerwaldweg begrünt werden. Dort wurde eine Art Steingarten mit entsprechender Bepflanzung angelegt.