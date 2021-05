Die Verantwortlichen des Turnvereins Lemberg trotzen Corona: Am Samstag, 5. September, wollen sie den Lemberger Laufspaß ausrichten, wenn auch unter etwas veränderten Bedingungen.

Das von Leichtathletik-Abteilungsleiter Bernd Köhler ausgetüftelte Hygienekonzept sieht den Start des Zehn-Kilometer-Hauptlaufs unterhalb der Burg in zwei Dreiergruppen vor. Die erste Gruppe mit bis zu 120 Teilnehmern wird um 10 Uhr auf die Strecke gelassen, um 13.30 Uhr startet der zweite Pulk, wiederum geteilt in Dreiergruppen. Jeder Läufer hält 1,50 Meter Abstand zum nächsten, die Dreiergruppen selbst werden im Zehn-Sekunden-Abstand losgeschickt.

Kein Duschen, keine Verpflegung

„Der Aufwand ist immens groß, aber wir freuen uns darauf, einen Wettkampf anbieten zu können“, sagt TVL-Trainer Thomas Zehfuß und fügt einschränkend hinzu: „Wir wissen natürlich nicht, wie sich die Pandemie bis September entwickelt und welche möglicherweise geänderten Bedingungen wir umsetzen müssen.“ Das Duschen nach dem Wettkampf entfällt ebenso aus hygienischen Gründen wie der Wirtschaftsbetrieb.

Die beiden 1650-Meter-Schülerläufe (Jahrgänge 2005 bis 2012) beginnen um 11.30 Uhr und 12 Uhr unter den gleichen Bedingungen, also im Dreierblock versetzt mit zehn Sekunden Abstand. Anders als im Vorjahr starten auch die Schüler unter der Burg.

Köhler und Raab in Topform

Die ersten Teilnehmer haben sich angemeldet. Vorjahressieger Alexander Köhler wird ebenso am Start sein wie Nils Raab aus Contwig. Beide befinden sich in Topform. Raab blieb beim Läuferabend in Trier am 16. Juli über 800 Meter in 1:59 Minute erstmals unter der Zwei-Minuten-Marke. Köhler, der sein Bachelorstudium beendet hat, wird nach Auskunft seines Trainers Zehfuß am 14. August in Stuttgart und am 26. August in Wiesbaden auf der 3000-Meter-Distanz starten. Die Vorjahreszweite beim Laufspaß, Aline Salzmann aus Zweibrücken, die ihre 800-Meter-Zeit auf 2:17 Minuten verbesserte, gehört bei den Frauen neben Verena Becker (Lemberg) zum Favoritenkreis.