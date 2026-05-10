Ein 29-Jähriger liefert sich mit einem 45-Jährigen ein spannendes Duell um den Sieg beim Wasgaucup-Rennen in Lemberg.

Zwei Duathleten wetteifern um den Sieg im 10,2-Kilometer-Hauptlauf: Lars Holder aus Hinterweidenthal im Dress des TuS Schleiden und Jens Becker vom Ausrichter dieses Wasgaucup-Rennens, dem TV Lemberg. Am Ende hat Holder (29) die etwas schnelleren Beine und gewinnt in 35:32 Minuten mit fünf Sekunden Vorsprung auf den 16 Jahre älteren Becker. Bei der letzten Bergab-Passage über eine Wiese lief er den entscheidenden Vorsprung heraus. „Cooles Rennen. Ich habe mich gefreut, dass Jens mal wieder am Start war“, zollt der Sieger dem Zweiten seinen Respekt und klatscht ihn ab.

Entscheidende Bergab-Passage auf einer Wiese kurz vor Schluss: Lars Holder vor Jens Becker. Foto: Diana Elig

Der national und international im Berglauf erfolgreiche Marko Martin macht seinem Ruf als „ewiger Dritter“ alle Ehre und kommt in 36:39 Minuten ins Ziel. Gleich danach sagt der 51-jährige Hauensteiner: „Ich freue mich schon aufs Kuchenbuffet.“

Eine Frau unter 40 Minuten

Als einzige Frau bleibt die Favoritin, Franziska Schrader, unter 40 Minuten. Die 33-Jährige aus der Lemberger Annexe Salzwoog resümiert: „Es war hart, ich habe alles gegeben. Mehr war nicht drin.“

Die schnellste Frau: ranziska Schrader vom TV Hinterweidenthal. Foto: Diana Elig

Zweite wird Natascha Hartl. „Ich laufe lieber breite Wege als technische Trails und bin sehr zufrieden heute“, sagt die 38-Jährige aus Kaiserslautern. Überglücklich mit Podestplatz drei ist Sara Lebhardt, die 38-Jährige aus Neustadt im Dress des FKP-Endurance-Teams. Ihr Fazit: „Die Strecke war überraschend flach, dadurch konnte ich Tempo laufen.“

Drittschnellste Frau über 10,2 Kilometer: Sara Lebhardt aus Neustadt vom FKP-Endurance-Team. Foto: Diana Elig

Auf der Kurzstrecke dominiert erneut ihr Teamkollege Raphael Brunner. „Ich habe so lange Gas gegeben, bis ich den Zweiten nicht mehr hinter mir atmen gehört habe“, erzählt der 37-jährige Pirmasenser. Ebenfalls vom FKP-Endurance-Team kommt die Siegerin in der Kurzstrecken-Frauenwertung, die erst 15-jährige Frieda Markert aus Hilst. Die Siebtklässlerin des Kant-Gymnasiums verweist die favorisierte Lembergerin Emilia Becker auf Platz zwei: „Ich konnte bis Kilometer drei an ihr dranbleiben, dann konnte ich das Tempo nicht mehr mitgehen“, sagt die 14-jährige Tochter von Jens Becker.

Triathlon statt Laußspaß

Der Vorjahreserste der Wasgaucup-Gesamtwertung, Tobias Dreyer, sitzt am Samstag im Sattel seines Mountainbikes statt um den Sieg zu laufen. Zusammen mit seiner Freundin Milena Vogel, die den ersten Wasgaucup-Lauf in Erlenbach gewonnen hat, tourt er gemütlich auf der Strecke. „Wir haben morgen einen Triathlon“, erläutert der Hauensteiner.

Siegerin über Kurzdistanz: Frieda Markert aus Hilst vom FKP-Endurance-Team. Foto: Diana Elig

Ebenfalls auf dem Mountainbike zum Laufevent gefahren ist Wolfgang Albrecht aus Lug. „Meine Enkelin Emma Scheiwe und mein Sohn Manuel Albrecht laufen mit, ich feuere die beiden an“, erklärt er am Streckenrand.

146 Starter

Sehr zufrieden hinsichtlich der Resonanz zeigt sich Bernd Köhler, einer der Vorsitzenden des TV Lemberg. Er habe mit einer so hohen Teilnehmerzahl nicht gerechnet, nachdem der Forst die Trailstrecke verboten hat und nur auf Hauptwegen gelaufen werden durfte. Insgesamt waren 146 Läufer am Start, davon 83 im Hauptrennen, 43 auf der Kurzstrecke und 20 beim Schülerlauf.

Schnellster Mann auf der Kurzdistanz: Raphael Brunner aus Pirmasens. Foto: Diana Elig

DIE ERGEBNISSE

10,2 km Männer (64 Starter): 1. Lars Holder (TuS Schleiden) 35:32 min, 2. Jens Becker (TV Lemberg) 35:37, 3. Marko Martin (Eiscafé Winter Hauenstein) 36:39, 4. Eduard Mankowski (Laufteam Pirmasens) 36:54, 5. Manuel Albrecht (Trifels-Triathlon-Club) 37:10, 6. Sebastian Ehrhardt ( TSV Kandel) 37:18, 7. Andreas Braun (Trifels-Triathlon-Club) 38:07 8. Michael Roller (Pirmasens) 38:38, 9. Jan Schmitt (TV Bad Bergzabern) 38:48, 10. Dominik Memmer (Eiscafé Winter Hauenstein) 38:56

10,2 km Frauen (19): 1. Franziska Schrader (TV Hinterweidenthal) 39:59, 2. Natascha Hartl (Laufteam TV Alzey) 40:36, 3. Sara Lebhardt (FKP-Endurance-Team),44:10, 4. Susanne Kappes 45:08, 5. Pia Winkelblech (beide TSV Kandel) 45:38, 6. Angelina Giffhorn (TV Hinterweidenthal) 45:53, 7. Eva Packheiser (FC Erlenbach) 48:12, 8. Nicole Schwan (TV Lemberg), 48:45

5 km Männer (27): 1. Raphael Brunner (FKP-Endurance-Team) 16:52, 2. Markus Ertel (TV Bad Bergzabern) 17:37, 3. Jan Niclas Schuck (FC Erlenbach) 19:25, 4. Waldemar Eisnach (Trifels Triathlon Club) 19:25, 5. Jakob Rapp (TSV Kandel) 20:20

5 km Frauen (16): 1. Frieda Markert (FKP-Endurance-Team) 19:05, 2. Emilia Becker 20:06, 3. Emma Scheiwe (beide TV Lemberg) 23:38, 4. Sabine Kuhl-Krämer (FKP-Endurance-Team) 24:09, 5. Amelie Hahn (SV Spirkelbach) 25:44

1500 m Schüler (11): 1. Adrian Papert (TV Lemberg) 4:20, 2. Paul Brunner (FKP-Endurance-Team) 4:40, 3. Jorne Wehrle (TSV Annweiler) 4:54

1500 m Schülerinnen (9): 1. Clara Drexler 5:06, 2. Luisa Bauer 5:19, 3. Sophie Pirpilashvilli (alle TV Lemberg) 5:37