Es sollte für jeden Läufer die passende Distanz dabei sein: Die neunte Auflage vom Lemberger Laufspaß am Montag, 1. Mai, hat 1700 Meter für Schüler, eine Fünf-Kilometer-Runde und den zum Laufladencup zählenden Zehn-Kilometer-Hauptlauf im Angebot.

Um 11 Uhr werden auf dem Parkplatz unterhalb der Burgruine die Zehn- und Fünf-Kilometer-Rennen gestartet. Um 10.30 Uhr beginnt der Schülerlauf. Die Strecken sind wie in den Vorjahren und führen rund um den Ruppertsfels.

Unter dem Motto „Die TVL-Tour. Der etwas andere Wanderspaß“ können zudem auch Wanderer und Spaziergänger, Familien mit Kinderwagen ebenso wie Laufanfänger einen drei Kilometer langen Rundkurs um den Rabenfels in Angriff nehmen, bei dem Bewegungsaufgaben zu bewältigen sind und einige Wissensaufgaben rund um den Pfälzerwald beantwortet werden müssen. „Alles in allem also eine sehr unterhaltsame Wanderung“, so Bernd Köhler vom gastgebenden TV Lemberg. Start ist zwischen 10 und 11 Uhr an der Turnhalle.

Für den Hauptlauf waren zwar bis Mittwochmorgen erst 22 Teilnehmer angemeldet, Köhler hofft aber auf reichlich Nachmeldungen: „Viele Sportler entscheiden sich bei uns meist kurzfristig zu einer Teilnahme. Womöglich spielen da Wetterbedingungen am Veranstaltungstag eine entscheidende Rolle.“ Vom TV Lemberg werden die Topläufer Jens Becker und Alexander Köhler sowie die bei den Frauen vorne zu erwartende Aline Salzmann am Start sein.

Den Streckenrekord hält Tim Könnel (TuS Heltersberg), der 2016 in 33:59 Minuten den Lemberger Laufspaß gewann. Die bisher schnellste Frau war 2018 Natascha Hartl (ehemals TuS Heltersberg) in 39:08 Minuten. Wettkampfbüro und Umkleideräume befinden sich in der nahe gelegenen Turnhalle.