„Die Form stimmt, ich bin bereit“. Anlass der selbstbewussten Aussage von Lars Klein (TV Lemberg) ist seine erneute Bestzeit über 1500 Meter. In Pfungstadt lief der mittlerweile 19-jährige Saalstadter in 4:02,43 Minuten ins Ziel und drückte damit seinen persönlichen Rekord um drei Sekunden.

„Ich konnte gut in der Spitze mitlaufen und die letzten 300 Meter waren noch einmal richtig schnell“, berichtet Klein zufrieden von seinem Formtest. vor seinem Start bei den deutschen U20-Meisterschaften über 2000 Meter Hindernis in Ulm Ende nächster Woche.

Genauso zufrieden ist Vereinskamerad Ole Schöndorf mit seiner Leistung über 800 Meter. Der aus Oberauerbach stammende 12-Jährige war in Pfungstadt jüngster Läufer im Feld, übernahm aber vom Start weg selbstbewusst die Führung in seinem Lauf. Nach knapp 68 Sekunden passierte er die 400-Meter-Marke. Auf der Zielgeraden hielt Schöndorf dem Angriff der älteren Konkurrenz stand und lief den Sieg nach Hause. Die Zeit: 2:18,81 Minuten. Damit verbesserte der Schüler des Helmholtz-Gymnasiums Zweibrücken seine bisherige Bestzeit von 2:23 Minuten deutlich. Gleichzeitig lief er eine der besten Zeiten, die in diesem Jahr in Deutschland von einem Läufer der Altersklasse M13 erzielt wurde.

Im Sog zur nächsten Bestleistung

Mit dem 25-jährigen Alexander Köhler stellte sich ein weiterer Athlet des TV Lemberg in Pfungstadt an den Start. Über die 3000 Meter machte zunächst Marius Abele vom SSC Hanau-Rodenbach das Tempo und hielt die Spitzenposition auch bis zum Ziel. In seinem Sog verbesserte Köhler seine Bestzeit auf 8:37,82 Minuten. Der jetzt in Pirmasens wohnende junge Vater setzte damit seine Bestzeitenserie im bisherigen Saisonverlauf weiter fort.