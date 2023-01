Läufer des Turnvereins Lemberg haben beim Trierer Silvesterlauf und in Saarbrücken zum Jahreswechsel gute Leistungen abgeliefert.

Der Contwiger Nils Raab kam beim acht Kilometer langen Elitelauf als 44. nach 27:05 Minuten ins Ziel. Der Sieger, Isaac Kimeli aus Belgien, gewann in 22:18 Minuten. Die Damenwertung über fünf Kilometer Distanz hat die Berlinerin Deborah Schöneborn in 15:56 Minuten gewonnen. Paula Götze vom TV Lemberg wurde beim Volkslauf über fünf Kilometer 14. der Damenwertung in 23:27 Minuten. Beim zwei Kilometer langen „Teenielauf“ kam Stella Kobert in 8:13 Minuten ins Ziel, ihre jüngere Schwester Nara überquerte in 9:10 Minuten die Ziellinie. Die Lemberger Topläufer Alexander Köhler und dessen Ehefrau Aline Salzmann konnten wegen einer Erkältung nicht teilnehmen.

Weitere sieben Athleten des TV Lemberg standen beim Silvesterlauf in Saarbrücken an der Startlinie. Spezialist Yann Schrub aus Frankreich gewann überlegen den Lauf über 10 km. Die jungen Lemberger Läufer bevorzugten andere Strecken, hatten sich aber auch mit Athleten aus Frankreich auseinanderzusetzen. Im Lauf über 4,2 km setzte sich Lars Klein an die Spitze des großen Feldes, gefolgt von Yassine Arab (VS Forbach/Frankreich) und Luca Hock. Auf der zweiten Streckenhälfte konnte sich der 19-jährige TVL-Athlet von seinen Verfolgern absetzen und siegte souverän mit 18 Sekunden Vorsprung. „Ein tolles Gefühl, eine erfolgreiche Saison mit einem Sieg abzuschließen“, freute sich der Athlet aus Saalstadt.

Zufriedener Nachwuchs

Nicht weniger zufrieden war Ole Schöndorf aus Oberauerbach mit seinem zweiten Platz in der M13 über 2,1 km (7:48 min.). Sein gleichaltriger Trainingskamerad Fredrik Arnold aus Großsteinhausen erreichte in 9:40 Minuten Platz fünf. Sophie Meyer aus Dahn kam in 9:04 Minuten auf Platz vier der Altersklasse W12, Mia Leiser aus Wilgartswiesen wurde Fünfte in 9:13 Minuten.

Im Lauf der Jüngsten belegten die beiden neunjährigen Till Arnold und Lilly Meyer jeweils den achten Platz im Ein-Kilometer-Lauf. Till Arnold bewältigte die mit einer ordentlichen Steigung versehene Distanz in 4:26 Minuten, Lilly Meyer überquerte die Ziellinie nach 5:25 Minuten.