Der Advent ist eine Zeit der Besinnung aufs Wesentliche, in diesem Jahr noch mehr als je zuvor. Die RHEINPFALZ hat Sportler aus der Region nach ihren Wünschen gefragt. Heute: Alexander Köhler, Mittelstreckenläufer vom Turnverein Lemberg.

Der 25-jährige Lemberger, der seit einiger Zeit mit Lebensgefährtin Aline Salzmann und dem achtmonatigen Sohn Tim in Pirmasens wohnt, hat sein bisher erfolgreichstes Sportjahr hinter sich. Bei den Hallen-Landesmeisterschaften lief er auf Platz zwei, mit seinen TVL-Kollegen Nils Raab und Lars Klein wurde Köhler über die 3x1000 Meter Landesmeister und Süddeutscher Meister. Im Juni wurde er in Eisenberg über fünf Kilometer in 15:21 Minuten Rheinland-Pfalz-Meister, und im November krönte der Elektrotechnik-Doktorand sein Jahr mit dem Gewinn des Landesmeistertitels im Crosslauf (Mitteldistanz). Kurz darauf erreichte er bei den deutschen Crosslaufmeisterschaften im niedersächsischen Löningen noch einen sehr respektablen neunten Platz.

Seine Bestzeit über die Paradedisziplin, die 1500 Meter, schraubte er auf 3:57:57 Minuten, im Zehn-Kilometer-Straßenlauf steigerte er sich auf 30:59 Minuten. „Den Grundstein für meine Erfolge hat mein ehemaliger Trainer Thomas Zehfuß gelegt“, hebt der Athlet die Verdienste seines verstorbenes Coachs hervor. 2023 will er seine Bestzeiten nochmals unterbieten.

Familiär geht es im Haushalt Köhler und Salzmann, ebenfalls eine Mittelstreckenläuferin, ebenfalls ums Laufen. Sohn Tim wird die ersten Schritte machen und – wenn auch noch ohne Laufschuhe und Startnummer– im Strampelanzug laufen lernen. Beruflich arbeitet er Elektrotechnik-Student gerade an seiner Doktorarbeit.