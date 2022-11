Die Sicherungsarbeiten auf der Lemberger Burg sind fertig. Bürgermeister Martin Niebuhr informierte im Gemeinderat, dass lose Steine im Mauerwerk und am Aufgang neu vermörtelt worden seien.

Außerdem seien größere Mengen an Efeu entfernt worden. An einer Stelle wurde zudem ein Treppengeländer installiert sowie eine Absturzsicherung vor einem Loch. Im Kappellenbereich sei überlegt worden, ebenfalls ein Geländer zu installieren, was jedoch an dieser Stelle nicht wirklich nötig war. Zu den Kosten sagte Niebuhr nichts. Bei Beginn der Arbeiten war von 51.000 Euro die Rede, die großteils von der Gemeinde bezahlt werden müssen. Nur die Daniel-Theysohn-Stiftung wollte einen Zuschuss von 7000 Euro geben. Die jetzige Sicherung war nur der Anfang. Eine größere Sanierung und Neugestaltung soll noch folgen, die jedoch dann 370.000 Euro kosten würde.