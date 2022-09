Eine Gruppe saarländischer Motorradfahrer war am Samstag gegen 15.20 Uhr auf der Landstraße von Eppenbrunn kommend in Richtung Langmühle/Glashütte unterwegs. In einer Linkskurve im Bereich Stephanshof verlor einer der Motorradfahrer laut Polizei aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Motorrad und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei zog sich der 56-jährige Mann Verletzungen an der Wirbelsäule zu. Er wurde vorsorglich mit dem Hubschrauber in die Uniklinik Homburg geflogen. Die Ermittlungen dauern an. Ein Fremdschaden wurde nicht verursacht. Am Motorrad entstand Totalschaden.