In dem Heltersberger Chor Next Generation haben sich Menschen gefunden, die ihrer Leidenschaft für Chorgesang auf modernem und hohem Niveau nachgehen wollen. Zurzeit bereitet sich der Chor auf sein Weihnachtskonzert am Samstag in Waldfischbach-Burgalben vor.

„Joy To The World“, klingt es aus acht Kehlen. Zweimal Bass, einmal Tenor, zweimal Alt und dreimal Sopran. Es harmoniert im Proberaum des Gesangvereins Gemütlichkeit in Heltersberg. In dem Raum,