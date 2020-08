Die Corona-Krise hat dazu geführt, dass das Endurance Team Pirmasens seinen für den 3. Oktober geplanten Ruppertslauf abgesagt hat. „In Corona-Zeiten ist eine Laufveranstaltung in halbwegs normalem Rahmen nicht möglich“, erläutert ETP-Vorsitzende Annette Wrobel. Eine Bewirtung in der Ruppertshalle wäre ebenso fraglich gewesen wie das Duschen nach dem Lauf und die Siegerehrung. Am 3. Oktober 2021 will das ETP nun den zweiten Ruppertslauf mit Start und Ziel in Ruppertsweiler und drei Strecken (15, fünf und zwei Kilometer) ausrichten.