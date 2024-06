Gerüchte über ein Gewaltverbrechen in Bubenhausen machten gestern Morgen die Runde in Zweibrücken. Diese wurden wenig später von der Polizei bestätigt. In einer Stadtvilla wurden zwei Leichen gefunden – die Ermittler gehen von einem Gewaltdelikt aus.

Am Rheinufer bei Worms ist am Montagabend eine Frauenleiche entdeckt worden. Bei der Toten soll es sich um ein 15-jähriges Mädchen handeln. Tatverdächtig seien der 39 Jahre alte Vater sowie die fünf Jahre jüngere Mutter des Mädchens. Die Familie stammt aus Pirmasens.

Die Veranstaltungsreihe zu den Antisemitismusvorwürfen gegen Hugo Ball wurde von den Besuchern als gelungen gewertet. Offen blieb jedoch die Frage, wie Bevölkerungsgruppen erreicht werden können, die antisemitisch denken.

Nicolas Perrault sorgt für ein Novum in der Stadt. Er organisiert das erste Zweibrücker Pride-Event, das am Samstag, 22. Juni, ab 14 Uhr auf der Wiese zwischen Allee und Awo stattfindet. Über die Gründe für die Veranstaltung und was Besucher erwartet, sprach DIE RHEINPFALZ mit dem Organisator.

2022 ist Iryna Kalinina mit ihrem Mann und ihrem Sohn aus der Ukraine geflüchtet. Nun arbeitet sie beim Pirmasenser Krankenhaus. Anlässlich des Weltflüchtlingstags wurde sie vom Jobcenter und vom Krankenhaus vorgestellt – und soll als Vorbild für andere dienen.

Weil er Polizeibeamte tätlich angegriffen, verletzt und beleidigt haben soll, musste ein 37-jähriger Mann am Montag vor Gericht erscheinen. Das Verfahren wurde ausgesetzt – aus einem ungewöhnlichen Grund.

Vor 70 Jahren, am 1. Oktober 1954, nahm das US-Army Hospital in Münchweiler seinen Betrieb auf. Bis zum Jahr 1974 war ein Lazarettzug auf dem Gelände stationiert. Das Hospital war lange Jahre ein großer Arbeitgeber im Dorf, die Amerikaner gehörten zum Ortsbild. Als 1992 die Aufgabe des Standortes bekannt wurde, war das ein Schock.

Vor einigen Jahren wurde in Kleinsteinhausen ein Regenrückhaltebecken gebaut. Gestritten wird nun über die Frage, wer für die Kosten aufkommen muss.

Die Wasgau Bäckerei geht unter die Restaurantbetreiber. Am Donnerstag, 27. Juni, eröffnet sie auf der Hauensteiner Schuhmeile „Himmel & Herd by Wasgau in der Genussfabrik 1886“.