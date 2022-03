Die Schulgemeinschaft des Leibniz-Gymnasiums setzte am Donnerstag ein eindrucksvolles Zeichen für den Frieden. Schüler und Lehrer fanden sich im Schulhof zusammen und formten das Friedenssymbol. Es soll ein Zeichen der Solidarität mit den Menschen in der Ukraine sein, deren Leben bedroht ist und die unter dem Krieg leiden. Gleichermaßen gilt aber auch Solidarität und Respekt allen in Russland, die unter Einsatz ihrer Freiheit gegen die Politik ihres Landes demonstrieren, informierte Schulleiter Thomas Mohr. Schon hatten zwei Lehrer die Vorbereitungen getroffen und das Symbol mit 20 Metern Durchmesser auf dem Schulhof skizziert.