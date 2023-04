Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

2,7 Millionen Euro werden in den nächsten Jahren in das Leibniz-Gymnasium investiert. Das wird keine Generalsanierung, sondern nur die zwei dringendsten Mängel an dem fast 70 Jahre alten Bauwerk werden angegangen. Start ist schon im kommenden Jahr mit einem Treppenturm.

Fast alle Pirmasenser Schulen werden bereits saniert. Nur das Leibniz-Gymnasium mit seinen 750 Schülern und 60 Lehrern in der Luisenstraße war bisher nicht bedacht worden. Entsprechend sieht es