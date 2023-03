Prominenter Besuch aus dem Bundestag beim Pirmasenser Leibniz-Gymnasium. Die frühere Schülerin Dorothee Martin war am Montag nochmal in ihrer alten Schule und stellte entsetzt fest, dass es seit Jahren schon keine Schülerzeitung mehr gibt.

Dorothee Martin liebt es, Frage-und-Antworten-Stunden in Schulen zu geben. „Schüler sind meine Wertemesser“, sagt die Bundestagsabgeordnete, die seit 2020 als Mitglied des Deutschen Bundestags den Hamburger Norden vertritt: „So weiß ich, was Jugendliche beschäftigt.“ Am Montag war sie zu Besuch am Pirmasenser Leibniz-Gymnasium, wo sie selbst 1997 das Abitur gemacht hat. Ihr Schnitt: 2,1. „Wenn ich nicht Chefredakteurin der Schülerzeitung gewesen wäre, wäre der bestimmt mindestens um 0,5 besser“, behauptet die Politologin. Trotzdem erinnert sie sich gerne an diese Zeiten zurück. Dass es nur noch gelegentlich einen Podcast als Ersatz für die Schülerzeitung gebe und die Schüler ansonsten per Instagram unterwegs seien, hat sie sehr verwundert.

„Deutsch war total meins“, erzählt sie. Aber auch Sozialkunde und Chemie habe sie geliebt. „Kurze Zeit habe ich sogar überlegt, Biochemie zu studieren“, erinnert sie sich heute. Im Nachhinein sieht sie klar, wie Lehrer im positiven Sinne Schüler prägen können und meint damit ihre Deutschlehrerin Doris Pohmer. Aber nicht nur. Politikwissenschaft habe sie studiert, weil ihr damaliger Sozialkundelehrer Otmar Weber diese Weichen stellte.

Beste Freundin gibt Ausschlag für das Leibniz-Gymnasium

Aufgewachsen ist die Bundestagsabgeordnete in Heltersberg, wo ihre Eltern heute noch leben. Und die seien schon immer mehr nach Kaiserslautern orientiert gewesen, weil der Vater dort arbeitete und ihr Bruder dort wohnte. Dennoch wollte sie aufs Leibniz-Gymnasium gehen, weil ihre damals beste Freundin diese Entscheidung traf. Zu vielen ihrer alten Schulfreundinnen hat sie noch Kontakt, auch wenn Pirmasens nur ihr Schulstandort war. Gerade vor ein paar Tagen, hat sie sich alte Fotos angesehen. Das Motiv: Sie mit ihren Freundinnen auf dem Pausenhof und bei der Abschlussfahrt in Rom. In Vereinen war sie in der Pfalz übrigens nie. Dieses Engagement begann im Norden. Dort ist sie im Heimatverein Klein Borstel, im Kulturverein Backstube und im Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Fuhlsbüttel.

Was sie im Gespräch während des Rundgang in der Schule unglaublich findet ist, dass man sich inzwischen die eigenen Reden von Chatprogrammen, deren Technik auf Künstlicher Intelligenz beruhen, schreiben lassen kann. Ein wenig ärgert sie sich darüber, dass sie selbst als Schülerin den angebotenen Informatik-Kurs nicht wahrgenommen hat. „Ein Grundverständnis hätte ich sehr gern“, sagt Martin, die sich die Digitalisierungsbemühungen am Leibniz-Gymnasium zeigen lässt. Das Einzige, was es zu ihrer Zeit als Hilfsmittel gab, waren Reclam-Erläuterungsbände zu Literatur, erklärt sie: „Kein Wikipedia, kein Garnichts sonst.“ Nur das Brockhaus-Lexikon der Eltern sei ihr manchmal hilfreich gewesen.

Unvergessen: Der weiße Hai

Was sie von damals nie vergessen wird: Ihren Chemie-Lehrer, Studiendirektor Winfried Schaffrath; genannt „der weiße Hai“ aufgrund des weißen Kittels, den er ständig trug. Auf dem Schulhof kam er kurz vor dem Abi auf sie zu und drohte: „Sie wissen schon, wenn ich Ihnen nachts um halb im Traum erscheine – und das werde ich tun – dann müssen sie den Abi-Stoff parat haben.“ Das sei so ein großer Schreck gewesen, dass sie in ihrer Freizeit die Uni-Bibliothek in Kaiserslautern frequentierte und unter den Chemiestudenten dort fürs Abi paukte: Fette, Eiweiße, Kohlenhydrate. „Ich habe gelernt ohne Ende“, erinnert sich Martin. Als sie dann die Prüfungsaufgaben las, fragte sie sich, ob es ein Scherz sei, weil der Stoff verhältnismäßig zur Vorbereitung so einfach war. Am Montag bekam sie übrigens einen Umschlag mit ihren Abi-Prüfungen ausgehändigt: 15 Punkte im Chemie-Abi waren das Ergebnis.

In die Pfalz zurückzukehren, das ist für die Wahlhamburgerin keine Option. Sie liebt das flache Land, das Meer und den Wind. „Die Pfalz mit dem ständigen Rauf und Runter fand ich schon immer blöd“, gibt sie zu. Seit sie mit elf Jahren Hamburg zum ersten Mal sah, verkündete sie ihren Eltern mit Blick auf die Landungsbrücken: „Hier werde ich mal leben.“ Doch wenn sie die Wahl vor drei Jahren nicht gewonnen hätte, wäre sie jetzt längst in Amerika, ihrem Traumland, wohin sie sowieso jedes Jahr schon zwei bis drei Mal reist. Washington D.C. sei ihr Plan-B gewesen: „In der Friedrich-Ebert-Stiftung bin ich in einer Gruppe, die sich ,Die globalen Atlantiker’ nennt“.