Mit einem kreativen Abschluss-Motto haben sich die Abiturienten des Leibniz-Gymnasiums 300 Euro für die Abi-Kasse gesichert. Die Sparkasse Südwestpfalz veranstaltete über Instagram einen Wettbewerb, um das beste Abschluss-Motto der Region zu finden. Abgestimmt wurde, indem die Nutzer die Mottos mit „Gefällt mir“ markieren. Mit „Ich blink, wenn ich ABI“ sammelte das Leibniz-Gymnasium mehr als 600 Stimmen und konnte somit den dritten Platz belegen. Mehr Stimmen erhielten nur zwei Schulen aus Zweibrücken. Der zweite Rang, der 500 Euro in die Kassen spült, geht an das Hofenfels-Gymnasium mit mehr als 1300 Stimmen und dem Motto „Abi looking for Freedom“. Über den ersten Platz und 700 Euro dürfen sich die Abiturienten des Helmholtz-Gymnasiums freuen. Mehr als 1400 Nutzer stimmten für das Motto „Hakuna Matabi – um die Sorgen kümmern wir uns morgen“.