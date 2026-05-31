Die Lebensart-Messe im Strecktalpark hat die Erwartungen nicht erfüllt. Vor allem der Samstag sorgte für Frust bei vielen Ausstellern.

Während der Freitag richtig viele Besucher angelockt und für volle Wege gesorgt hatte, war es am Samstag zäh. An den meisten Ständen waren nur vereinzelte Besucher zu sehen, die Aussteller hatten dadurch sehr viel Zeit, um sich ihrem Smartphone zu widmen. Bei Temperaturen von fast 30 Grad und schwül-warmer Luft hatte sich so mancher Interessent gedacht, dass er doch lieber zuhause bleiben will.

Viele neue Aussteller hatten die Messeleiterinnen Sabine Prothmann und Eva Johann nach Pirmasens gebracht. Dazu gesellten sich die Bestseller wie Ramster oder der Feinkosthändler Oliven-Ulli, der jedes Jahr nach kurzer Zeit ausverkaufte Bottiche vermelden muss. Dieses Jahr war am Samstagabend noch alles da – auch ein Vorteil für die Kunden.

Hoffnung auf kühleren Sonntag

Franz Xaver Lang von der Firma „Fassbruder“ aus Stelzenberg hatte das richtige Produkt für die Temperaturen in Form von Badefässern, die an kälteren Tagen auch elektrisch oder mit Holzofen beheizt werden können. So mancher Besucher wünschte sich am Samstag, in das kühle Nass solch eines Fasses eintauchen zu können. „Wir sind das erste Mal bei der Lebensart in Pirmasens“, sagte Lang, der Zuversicht versprühte und die fehlenden Besuchermassen nicht so schlimm fand. „Wir werden sehen, was später im Geschäft von hier ankommt“, setzte Lang klar auf das Nachmessegeschäft, was für Produkte wie solche Badefässer und Fasssaunen üblich sein dürfte.

Genauso geht es dem Fehrbacher Florian Hering von der gleichnamigen Landmaschinenfirma. Am Freitag sei das Geschäft einwandfrei gelaufen. Der Samstag sei auch in Ordnung gewesen, und Hering hoffte auf den Sonntag, wenn traditionell der größte Besucheransturm komme, allerdings auch weniger Zeit für die einzelne Beratung bleibe.

Hering ist zum zweiten Mal auf der Lebensart-Messe und berichtete nur Gutes. Auch bei ihm ist das Nachmesse-Geschäft der Fokus. Die Kunden kämen bis zu ein Jahr nach der Messe noch in sein Geschäft, weil sie im Strecktalpark ein bestimmtes Produkt gesehen hatten, erzählte der Händler. Neben normalen Rasenmähern, Aufsitzmähern und zahlreichen akkubetriebenen Kleingeräten seien vor allem Mähroboter derzeit von den Kunden gefragt. Hering hat einen kleinen Parcours mit Steilhang auf der Messe aufgebaut, um die Leistungsfähigkeit zu demonstrieren.

Höhere Besucherfrequenz am Stand der BBS

Ebenfalls zum ersten Mal im Strecktalpark ist der deutsche Hifi-Produzent Block. „Es ist überschaubar“, meinte Matthias Kleber, der im Außendienst für den Hifi-Hersteller tätig ist, zum Messegeschäft in Pirmasens. Die Verkäufe seien aber in Ordnung, berichtete Kleber, der seinen Messeauftritt mit Lautsprechern und Hifi-Anlagen hauptsächlich als Marketingarbeit für einen höheren Bekanntheitsgrad seiner Produkte sieht.

„Es läuft immer gut für uns“, betonte Marco Heim von der Schülerfirma BBS-Kreativ der Pirmasenser Berufsschule. Neben den Klassikern im Programm der Firma, den Metallfiguren auf Holzsockeln, wurden in diesem Jahr erstmals erfolgreich Altholzeichen-Objekte angeboten, die als „Candy-Bar“ für Süßes oder als Lampe gerne gekauft würden, berichtete Heim. Besonders erfreut zeigte sich Heim über die Verkaufsaktivitäten seiner Schüler, die am Stand selbst für den Umsatz sorgen müssen. „Die machen das richtig gut“, fand er. BBS-Kreativ war einer der Stände, die noch eine gute Besucherfrequenz hatten.

Ein anderer Klassiker der Lebensart-Messe in Pirmasens ist der Holzofen-Hersteller Ramster. „Es läuft nicht gut dieses Mal“, zeigte sich Martina Ramster enttäuscht. Am Freitag seien zwar viele Besucher zu sehen gewesen, die aber wenig kaufen wollten. Der Samstag sei entschieden zu heiß gewesen – wer will bei den Temperaturen noch einen Grill anwerfen oder sich in dessen Nähe begeben? Ramster hatte eine Neuheit in Form eines Pellet-Grills zur Messe mitgebracht, auf dem während der Messe gegrillt wurde. Wie bei den Pelletöfen für die Heizung komme bei den Pellet-Grills die Hitze von den kleinen Holzpellets, die in eine Box neben dem Grillrost gefüllt werden. „Die sind sehr gefragt“, sagte die Holzofenexpertin, die ebenfalls auf den Sonntag, niedrigere Temperaturen und mehr Besucher hoffte.