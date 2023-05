Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

War die Messe rund um den idyllischen Strecktalweiher am Freitag und Samstag schon ein Publikumsmagnet, wurde die 500-Besucher-Marke am Sonntag stundenlang geknackt. „Die Leuten wollen endlich wieder raus“, sagte Margit Metzger, Leiterin der Lebensart Lifestyle Messe in Pirmasens, und freute sich, dass die Veranstaltung derart gut angenommen wurde.

Sommer, Sonne, Lebensart: Das Motto der Lifestyle-Messe ging auf. Es herrschten ideales Messewetter und Kauflust unter den Besuchern. So waren auch die Aussteller durch die Bank weg zufrieden. Alle schätzten