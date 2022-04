Die Garten- und Lifestyle-Messe Lebensart kehrt auf ihren bewährten Termin im Mai zurück. Von Freitag, 13., bis Sonntag, 15. Mai, gastiert sie wieder im Strecktalpark.

Rund 70 Aussteller haben bereits fest zugesagt, wie der Veranstalter mitteilt. Dessen Leiterin der Pirmasenser Geschäftsstelle, Margit Metzger, verspricht viel Neues im Strecktalpark. „Gartenfreunde finden von frischen Kräutern über imposante Stauden bis hin zur Baumpflege die richtigen Ansprechpartner und das passende Angebot.“ Neue Wohnideen von der Lounge-Garnitur für den Garten bis hin zu Deko-Objekten sollen für einen frischen Style drinnen und draußen sorgen. Auch kulinarisch wird etwas geboten von alpenländischen Spezialitäten bis zu hausgemachten Marmeladen. Abgerundet wird das Programm durch Live-Musik und Grillvorführungen. Gourmetinseln und weitere, um den Weiher gelegene Schlemmer-Oasen sollen zum Verweilen verführen. Geöffnet ist die Lebensart am 13. und 14. Mai jeweils von 10 bis 18 Uhr, sowie am Sonntag, 15. Mai von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt für Erwachsene beträgt acht Euro, Kinder bis 15 Jahre erhalten in Begleitung Erwachsener freien Eintritt.