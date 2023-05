Die Ausstellung Lebensart – Garten, Wohnen und Lifestyle gastiert am Wochenende in Pirmasens. Dabei wird das Strecktal zum Messeareal, auf dem sich Besucher jede Menge Inspiration für das Eigenheim holen können.

Antiquitäten, Accessoires, Mode, Schmuck, Inneneinrichtung, Literatur, aber auch Gartenelemente und Pflanzen gibt es am kommenden Wochenende bei der Ausstellung Lebensart im Strecktalpark in Pirmasens zu entdecken.

Rund 60 Aussteller zeigen, was vom kleinen Balkon über die Terrasse bis hin zum großen Garten möglich ist. Wie diese Flächen gestaltet werden können, präsentiert beispielsweise das Union Bauzentrum Hornbach. Von Baumaschinen bis hin zu Holz-, Beton- und Naturstein gibt es bei dem Unternehmen auf rund 300 Quadratmetern vieles alles zu finden, was für die Schaffung eines Gartens benötigt wird.

Auch die aktuell im Trend liegende Outdoor-Küche können Besucher auf der Lebensart sichten. Das Pirmasenser Unternehmen Ramster Holzbackofen & Grills bietet dafür die passenden Geräte an. Vom Holzbackofen bis zum Gasgrill reicht das Angebot.

Imposante Formgehölze und bienenfreundliche Pflanzen werden gleich von mehreren Fachgärtnereien angeboten. Neu mit dabei ist das Blumenhäuschen Nicole aus Güglingen. Neben bunten Sommerblumen und Teichpflanzen ergänzen diverse Gartendekorationen das farbenfrohe Sortiment. Um Insekten aus dem Haus fernzuhalten, bietet Matthias Helmert aus Schwäbisch Hall maßgefertigte Lösungen an, die von der Kellerschachtabdeckung bis hin zu Schwingtüren reichen.

Garten- und Forstgeräte präsentiert die Firma Geßner aus Dellfeld – egal ob Aufsitz-Rasentraktor oder Smartphone-gesteuerter Mähroboter. Und sportlich geht es bei Ecube3 aus Contwig zu. Das Unternehmen hat sich auf Fahrräder, E-Bikes und Pedelecs spezialisiert. Freizeitwert versprechen zudem die Produkte von T&U Camperstall aus Kirkel. Die Firma vermietet Wohnmobile und bietet für die Mobilität am Urlaubsort zusätzlich Elektroroller und Motorräder an.

Auch wer keinen Garten hat, kann auf der Lebensart fündig werden. Kleine Manufakturen bieten Mode, Schmuck und Taschen an. Erstmals in Pirmasens vertreten ist der Landauer Alexander Düringen von Silber Design. Schimmernder Opalschmuck und hochwertiges Sterlingsilber zeichnen seinen Schmuck aus. Für tierische Begleiter fertigt das junge Unternehmen Pfotenstick Sabrina Gara aus Zweibrücken Halsbänder und Leinen nach Maß an.

Was die Kulinarik angeht, bietet die Lebensart ebenfalls eine Auswahl. Vom Bergkäse über regionalen Honig bis hin zum Wildschinken reicht das Angebot. Hochprozentiges gibt es von der Fehrbacher Brennerei „Hügel 22“. Für musikalische Unterhaltung sorgen die New Orleans Garden mit groovigem Jazz.

Info

Die Lebensart-Messe im Strecktalpark ist am 12. und 13. Mai von 10 bis 18 Uhr geöffnet sowie am Sonntag, 14. Mai, von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt für Erwachsene beträgt acht Euro, Kinder bis 15 Jahre erhalten in Begleitung Erwachsener freien Eintritt.