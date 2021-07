Unter dem Motto „Sommer, Sonne, Lebensart“ gastiert die Ausstellung Lebensart – Garten, Wohnen und Lifestyle am kommenden Wochenende bereits zum zehnten Mal in Pirmasens. Dabei beschränkt sich der Zugang zur Ausstellung im Strecktalpark auf den Haupteingang in der Fröhnstraße.

Neue Anbieter und jede Menge Bewährtes soll es bei der beliebten Ausstellung im Strecktalpark in diesem Jahr geben, wie Margit Metzger, Leiterin der Geschäftsstelle Pirmasens des Lübecker Veranstalters Das Agenturhaus GmbH mitteilt.

So erwartet die Besucher beispielsweise ein umfangreiches Angebot in Sachen Outdoor-Küchen. Nicht nur Grills in allen Variationen bietet die Firma Ramster Holzbackofen an, sondern auch urige Westernküchen und Holzbacköfen.

Gartendekorationen und Skulpturen sind in vielen Variationen bei den Ausstellern im Strecktalpark zu haben. Dabei reicht das Angebot von Edelstahl-Brunnen bis hin zu winterfesten Terrakotta-Amphoren. Ansprechende Objekte bietet das erstmals vertretene Bildhaueratelier Bettina C. Morio aus Deidesheim. Die Künstlerin präsentiert einzigartige Skulpturen aus Stein und Metall.

Auch wer keinen Garten hat, ist laut Veranstalter bei der Lebensart-Messe gut aufgehoben. Speziell die weiblichen Besucher könnten sich auf trendige Mode aus natürlichen Materialien freuen.

Neu am Markt ist Fabis Lederey aus Pirmasens. Der junge Unternehmer Fabian Kempf hat sich auf das Sattlerhandwerk spezialisiert. Neben Reitsportzubehör bietet er handgefertigte Gürtel und Taschen sowie exklusive Leinen für Hunde an. Laut Veranstalter nutzt Kempf die Ausstellung , um sein Unternehmen einem größeren Kreis bekannt zu machen.

Freiwillige Kontakterfassung

Die Lebensart im Pirmasenser Strecktalpark ist am 9. und 10. Juli jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Am Sonntag, 11. Juli, von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt für Erwachsene beträgt acht Euro. Kinder bis einschließlich 15 Jahre erhalten, in Begleitung Erwachsener, freien Eintritt. Vor Ort stehen ausreichend Tagestickets ohne zeitliche Begrenzung an der Tageskasse zur Verfügung. Der Eingang ist ausschließlich über den Haupteingang in der Fröhnstraße vorgesehen. Zudem sind Tickets im Vorverkauf, die einen Eintritt ohne Wartesituationen ermöglichen, online unter www.lebensart-messe.de/LebensArt-Messe-Pirmasens.html erhältlich.

Weitere Informationen sowie ein Ausstellerverzeichnis können ebenfalls über die Homepage abgerufen werden. Nach den aktuellen Corona-Regeln des Landes Rheinland-Pfalz muss bei Veranstaltungen im Freien nur dann eine Maske getragen werden, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann – also in Wartebereichen und im direkten Kundengespräch. Eine Kontaktdatenerfassung im Freien ist nach den aktuellen Regeln nicht vorgeschrieben, wird aber auf freiwilliger Basis vom Veranstalter über die Luca-App und in Papierform angeboten.

Weitere Informationen können unter Telefon 06331/21 62 06 oder per E-Mail an metzger@das-agenturhaus.de sowie im Internet unter www.lebensart-messe.de abgerufen werden.