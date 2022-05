Rund um den 30. Mai 2022 lenkt der Welt-MS-Tag zum 14. Mal die Aufmerksamkeit auf die weltweit 2,8 Millionen Menschen, die mit der Autoimmunerkrankung Multiple Sklerose leben. Die Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) hat den Tag in diesem Jahr unter das Motto „Voll im Leben– mit MS “ gestellt. In Pirmasens finden wegen der Pandemie zwar keine Veranstaltungen statt, allerdings soll die MS-Selbsthilfegruppe laut deren Organisatorin Karin Roll wieder ins Leben gerufen werden.

Wie Karin Roll, die selbst unter Multipler Sklerose leidet, berichtet, wird in Deutschland etwa 15.000-mal im Jahr die Diagnose MS gestellt. Dabei handelt es sich um eine chronisch-entzündliche neurologische Autoimmunerkrankung, bei der Nervenfasern im Zentralnervensystem angegriffen werden. „Für die Betroffenen ist das natürlich ein Schock, der viele Fragen aufwirft. Wie geht es jetzt weiter? Kann ich meinen Beruf noch ausüben, eine Familie gründen, Zukunftspläne schmieden?“, sagt sie. Um diese und andere Fragen geht es im persönlichen Austausch in der MS-Selbsthilfegruppe Pirmasens, die sich jeden dritten Donnerstag im Monat ab 19 Uhr in Kuchems Brauhaus trifft.

Teilnehmer zwischen 20 und 70 Jahren

Inzwischen habe die Gruppe, die seit über 20 Jahren besteht, um die 30 Mitglieder, berichtet Karin Roll. Das Durchschnittsalter der Teilnehmer liege zwischen 20 und 70 Jahren, denn die Krankheit Multiple Sklerose schrecke auch nicht vor der Jugend zurück. „Corona hat uns in den vergangenen zwei Jahren allerdings durch vieles einen Strich gemacht. Im Lockdown waren nur Chats möglich und wir versuchten so gut es eben ging, den Kontakt untereinander aufrecht zu erhalten“, blickt Karin Roll zurück. „Nun wollen wir angesichts der Lockerungen zumindest unseren Stammtisch wieder zu neuem Leben erwecken und hoffen, dass viele Betroffene wieder daran teilnehmen“, so die Organisatorin der MS-Selbsthilfegruppe.

Selbsthilfegruppe hofft auf Öffentlichkeit

Schade sei, dass zum Welt-MS-Tag am 30. Mai, an dem die Selbsthilfegruppe früher an der Organisation von Vorträgen und Workshops in Pirmasens beteiligt war, auch 2022 nichts dergleichen habe geplant werden können. Roll hofft inständig, dass sich dies spätestens im nächsten Jahr wieder ändert; als Delegierte habe sie vor Corona auch an den Veranstaltungen der DMSG teilgenommen. Ihr und ihren Mitstreitern sei es angesichts der Erkrankung und den Unsicherheiten, die diese mit sich bringt, wichtig, dass die Freude am Leben und der Humor, mit dem sich vieles besser ertragen lasse, trotz allem nicht verloren geht, wie Roll weiter betont. „Obwohl jeder sein Päckchen zu tragen hat und wir uns viel von unseren gegenseitigen Problemen erzählen, lachen wir bei unserem Stammtisch auch viel und teilen damit nicht nur Leid, sondern auch Freude miteinander“, erzählt die Pirmasenserin.

Besonders freut es sie, dass sich unter den Gruppenmitgliedern inzwischen Freundschaften entwickelt haben und damit auch ein Stück Unbeschwertheit, das bei der Diagnose MS mitunter verloren geht, wieder gefunden werden konnte. „Der Austausch mit unseren Mitgliedern hat gezeigt, dass sie trotz allem den Lebensmut nicht verlieren dürfen und gleichzeitig den Mut aufbringen sollten, Hilfe anzunehmen – um eben ein besseres Leben führen zu können“, stellt Karin Roll fest.

Die MS-Selbsthilfegruppe

Weitere Informationen zur MS-Selbsthilfegruppe erteilen Karin Roll unter Telefon 06331 67135 oder Ilona Habermeyer unter 0633146902.