Renée Brenner ist auf dem Weg zur Arbeit mit Tanja Daub ins Gespräch gekommen. Im Spontaninterview verrät sie, warum sie täglich zwischen zwei Welten pendelt.

Guten Tag! Wohin sind Sie denn gerade auf dem Weg?

Ich bin auf dem Weg zur Arbeit. Ich komme eigentlich aus Zweibrücken, arbeite aber hier. Und das gerne.

Warum?

Früher dachte ich immer, Zweibrücken hätte Pirmasens etwas voraus. Aber das stimmt nicht. Gerade was die Geschäfte angeht, die noch hier sind. Und wie man hier verweilen kann. Zweibrücken hat da definitiv mehr abgebaut.

Wäre es für Sie auch eine Option, zu uns nach Pirmasens zu ziehen?

Nein, ich wohne ja eigentlich in Frankreich. Da bin ich mittendrin.

Wo genau in Frankreich?

In Schweyen. Wir haben die Schweyener Mühle gekauft. Das ist ein sehr bekanntes, altes Haus bei Hornbach. Da gibt es eine Motocross-Strecke beim Radweg. Mein Mann und ich haben die Mühle vor zwei Jahren gekauft. Da haben wir ganz viele Tiere dort. Eigentlich ein totaler Kontrast zu meiner Arbeit.

Da bewegen Sie sich zwischen zwei Welten…

Eigentlich schon! Eben war ich noch in Gummistiefeln und jetzt habe ich meine sauberen Schuhe ausgepackt.

Ein eigener Bauernhof hat was!

So kann man das sagen. Wir haben vier Hektar Land und die müssen irgendwie unterhalten werden. Da sind Ziege und Gänse einfach Landschaftspfleger.

Wie unterhalten Sie die vier Hektar zu zweit?

Es ist schon anstrengend! Aber es ist unser Hobby. Wenn andere auf der Couch liegen und Netflix schauen, sind wir halt im Garten. Das ist unsere Leidenschaft. Ich glaube, allein packt man so was nicht, wenn nur einer Lust darauf hat.

Wie viele Tiere haben Sie ungefähr?

So um die 50. Da muss man auch morgens früh raus. Ich bin schon ein paar Stunden wach.

Und da geht es nach einem solchen Tag wahrscheinlich auch früh ins Bett …

Die Tiere zumindest! Da ist um sieben Uhr der Stall zu. Da kriegt man manchmal aber auch Besuch vom Fuchs. Auch da müssen wir aufpassen. Aber jetzt bleibt es ja langsam länger hell.

Und wenn Sie von der Arbeit heimkommen, springen Sie wieder in die Gummistiefel?

Ja, auf jeden Fall! Das ist für mich mein Ausgleich. Ich liebe das!