Anfang August waren in der ganzen Stadt kleine, graue Kästen an Laternenpfählen aufgetaucht. Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) hat damit die Verkehrsbelastung gemessen. Verwendet wird normalerweise eine Radartechnik, die jedoch keine Bußgelder zur Folge hat. Dieses Mal kamen Videogeräte zum Einsatz, die aber datenschutzrechtlich unbedenklich seien.

Alle fünf Jahre werde an bestimmten Punkten der Verkehr gemessen, informiert Sandra Demuth vom LBM in Koblenz. Der Landesbetrieb braucht die Daten, um Veränderungen festzustellen, die dann bei der Planung von Straßen berücksichtigt werden können. Auch können Anlagen zur Verkehrsbeeinflussung wie Ampeln oder Verkehrsleitsysteme mit den Daten optimiert werden.

Die Zählung in den ersten beiden Augustwochen ist bereits für die erst 2025 nötige Zählung. Der LBM will mit dem frühen Zeitpunkt „unvorhergesehenen Ereignissen“ und personellen Engpässen entgegenwirken. Elf Kästen wurden dazu über die Stadt verteilt. Warum ausgerechnet in den Ferien gezählt wurde, begründet Demuth mit der Systematik der Statistiker, die natürlich auch Ferienbelastungen ermitteln wollen. Normalerweise werde an einem Normalwerktag wie Montag bis Donnerstag sowie einem Freitag, der dann der Sonderwerktag ist, und an einem Sonntag gezählt. Dazu kommen in der Regel zwei Tage in den Ferien.

Die Kästen sind aktuell wieder beim LBM und werden ausgewertet sowie die Daten hochgerechnet. Was die Zählung kostet, konnte die LBM-Sprecherin Demuth nicht sagen. Das hänge immer von der jeweiligen Ausschreibung ab. Wenn die Zählung beendet ist, wird das Ergebnis ins Internet gestellt und ist einsehbar auf der Seite https://verkehr.rlp.de.