Es durfte wieder nach Herzenslust geballert werden – die jüngste Silvesternacht wird nicht nur als die „erste nach Corona“ in Erinnerung bleiben, sondern auch als ungewöhnlich lau. Sagenhafte drei Grad wärmer als auf Kreta und Mallorca war es um Mitternacht, als man auch ohne Handschuhe und Mütze problemlos im Freien das neue Jahr begrüßen konnte. Den klaren Himmel zierten unzählige bunte Leuchtspuren abgefeuerter Raketen, deren hohe Feinstaub-Hinterlassenschaften glücklicherweise vom lebhaften Wind schnell weggeblasen wurden. Nicht nur in den Straßen tummelten sich entsprechend lange die Feiernden, auch an exponierten Plätzen trafen sich viele, um die Aussicht auf das leuchtende Spektakel zu genießen.