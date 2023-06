Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Lautes Lachen löste das Pirmasenser Schöffengericht am Donnerstag bei einem 40-jährigen Angeklagten aus, als der Vorsitzende ihm das Strafmaß verkündete: drei Jahre Gefängnis – neun Monate mehr als vom Staatsanwalt gefordert. Der Mann kündigte sogleich an, in Berufung gehen zu wollen.

Verurteilt hatte ihn das Amtsgericht wegen Diebstahls in acht Fällen, davon je zweimal wegen Versuchs und geringen Werts, begangen alle im Januar 2019 als Beschaffungskriminalität.