Über zu laute Musik durch Jugendliche, tagsüber und in den Abendstunden, beschwerte sich ein Anlieger des Dorfplatzes bei der Einwohnerfragestunde in der jüngsten Sitzung des Ortsbeirates Fehrbach. Er beantragte, die Sitzbank am Dorfteich zu versetzen.

Teilweise bis 23.30 Uhr dauere die Lärmbelästigung an, sagte der Mann. Es würden auch Partys gefeiert, und die Jugendlichen hinterließen öfter jede Menge Müll auf und neben