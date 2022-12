Der Advent ist eine Zeit der Besinnung aufs Wesentliche, in diesem Jahr vielleicht noch mehr als je zuvor. Die RHEINPFALZ hat Sportler aus der Region nach ihren Wünschen gefragt. Heute: Lauric Schwitzgebel, U19-Bundesliga-Straßenradfahrer und Leichtathletik-Pfalzmeister über 1500 Meter.

Er ist einer der talentiertesten Radsportler der Region. Der 18-Jährige gehört zur deutschen Nachwuchselite im Straßenradfahren. Derzeit belegt der Schüler des Dahner Otfried-von-Weißenburg-Gymnasiums Platz neun in der U19-Bundesliga-Gesamtwertung. Bei den deutschen Straßen-Meisterschaften der Junioren im Juli fuhr er auf Platz zehn. Von 2019 bis 2021 startete der Dahner für seinen Heimatverein, den Radsportclub Felsenland, dann wechselte er vom rheinland-pfälzischen zum hessischen Landesverband und fährt Bundesligarennen für die Radsportgemeinschaft Frankfurt.

Wechsel bahnt sich an

„Ein Wechsel bahnt sich an, ist jedoch noch nicht spruchreif“, kündigt der zurückhaltende junge Mann eine Änderung für 2023 an. Sportlich wünsche er sich für das kommende Jahr, internationale Rennen bestreiten zu können. Persönlich steht das Abitur an und danach ein Studium. „Ich wünsche mir, ein gutes Abi zu machen. Ich weiß allerdings noch nicht genau, was ich studieren werde“, sagt er.

Derzeit trainiert er viermal wöchentlich auf dem Rad, vorwiegend Grundlagentraining auf der Straße und hin und wieder Cross oder Mountainbike. Als Ausgleich geht er einmal wöchentlich schwimmen oder laufen. „Das Laufen ist und bleibt für mich nur ein Ausgleich“, stellt er fest, obwohl er, wenn er irgendwo startet, immer sehr erfolgreich ist.