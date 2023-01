Inmitten der Leichtathletik-Weltklasse durften der gerade vom TV Lemberg zu Schott Mainz gewechselte Lars Klein aus Saalstadt und Ole Schöndorf (TV Lemberg) beim Init Indoor Meeting in Karlsruhe an den Start gehen.

Dank seines neuen Vereins ergatterte Lars Klein einen Platz im Feld der regionalen 1500-Meter-Läufer. Vor über 3000 Zuschauern in der ausverkauften Messehalle kam der 19-jährige Mittelstreckler in einem schnellen Rennen in 4:08,49 Minuten nahe an seine Hallenbestzeit heran und belegte Platz sieben unter zwölf Startern. „Leider konnte ich mich nirgendwo richtig reinhängen und musste viel selbst fürs Tempo machen. Das hat unnötig Kraft gekostet“, schildert der Psychologiestudent den für ihn etwas unglücklichen Rennverlauf. „Auf jeden Fall war es ein tolles Erlebnis, hier laufen zu dürfen.“

Der erst 13-jährige Ole Schöndorf hatte sich wenige Tage zuvor beim Jugend-Hallenmeeting an gleicher Stelle mit Platz vier in 2:19,05 Minuten seinen Startplatz im erlesenen Feld der schnellsten U16-800-Meter-Läufer im Südwesten redlich verdient. Frenetisch angefeuert vom fachkundigen Publikum, sorgten die schnellen Jungs für Stimmung in der Halle. Das Nachwuchstalent des TV Lemberg setzte sich nach dem Start hinter die favorisierten Sean Arnold (TV Freiburg), Max Birk (LG Region Karlsruhe) und Benjamin Wilmes (TV Mörsch) an Position vier.

Für „Süddeutsche“ qualifiziert

Nach 250 Metern zog der Schüler des Zweibrücker Helmholtz-Gymnasiums an Wilmes vorbei. Arnold gewann nach spannendem Finish in hervorragenden 2:12,94 Minuten vor Birk (2:13,66) und Schöndorf, der seine vor einer Woche bei den Landesmeisterschaften aufgestellte persönliche Bestzeit um zwei Sekunden auf 2:16,75 Minuten steigerte. Er hakte damit schon die „Quali“ für die süddeutschen Meisterschaften im Sommer ab.