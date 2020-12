In der Südwestpfalz kam es am frühen Dienstag zu einem Unfall auf der B 10. Wie die Polizei mitteilt, ist gegen 4 Uhr bei Wilgartswiesen ein Sattelzug aus Landau aufgrund schneeglatter Fahrbahn ins Schleudern gekommen. Der 41-Jährige Fahrer geriet mit seinem Laster zunächst aufgrund den Witterungsbedingungen nicht angepasster Geschwindigkeit gegen die rechte Schutzplanke und drehte dann mit dem Auflieger quer auf eine Fahrspur. Infolgedessen streifte er einen entgegenkommenden Sattelzug aus Richtung Pirmasens. Verletzt wurde niemand. Es entstand jedoch Sachschaden von ca. 30.000 Euro an beiden Fahrzeugen. Auf der B10 kam es während der Unfallaufnahme von 4 Uhr bis 7 Uhr zu Verkehrsbehinderungen durch die Bergung des nicht mehr fahrbereiten Sattelzugs.