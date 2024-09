Das Auto ist in Deutschland nach wie vor das am stärksten genutzte Verkehrsmittel. Es stehen zu lassen und zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs zu sein, ist jedoch nicht nur gesünder, sondern auch nachhaltiger. Wie sie es mit der klimafreundlichen Mobilität halten, hat die RHEINPFALZ Passanten in der Innenstadt gefragt.

„Mit meinem E-Bike bin ich oft bei uns im Dorf unterwegs. Ich fahre zum Beispiel zum Bäcker und versuche, mich damit fit zu halten“, sagt Gabi Keller