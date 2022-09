Mit viel Charme Komplimente verteilen und im gleichen Atemzug austeilen: Das kann Lars Reichow. Der Kabarettist aus Mainz kommt am Samstag ins Bürgerhaus Schuhfabrik.

„Wunschkonzert“ heißt sein Programm, mit dem er in Waldfischbach-Burgalben Station macht. Ein Best-of von Lars Reichow, das er ursprünglich am 18. September 2020 und zuletzt am 2. Oktober auf der Bühne im Bürgerhaus präsentieren wollte. Wollte, nicht konnte.

Es kam was dazwischen: Corona. Weshalb die Pandemie und ihre Folgen längst Eingang ins Wunschkonzert von Reichow gefunden haben. Nun tobt auch noch der Ukraine-Krieg. Der Wortakrobatiker aus Mainz wird sicher auch dazu was zu sagen haben und ein Best-of-Programm präsentieren, das sich immer wieder ändert, weil sich die Welt ändert. Immerhin hat Großbritannien nun einen King und keine Queen mehr. Reichow befasst sich aber auch mit ganz alltäglichen Geschichten, dem alltäglichen Wahnsinn. Er ist einer, der genau hinschaut und der Gesellschaft den Spiegel vorhält. Immer mit gutem Grund. Reichow möchte die Menschen zum Denken anregen und erkennbar die Welt immer zu einem besseren Ort machen. Ob das dem Kabarettisten, Comedian, Fernseh- und Radiomoderator in Personalunion gelingt, darf jeder für sich selbst nach einem Abend mit Lars Reichow beantworten. In jedem Fall stehen seine Programme für Lachgarantie. Nicht nur zur Karnevalszeit, wenn er bei „Mainz bleibt Mainz“ den Satiriker-Spiegel für ganz Deutschland rausholt. Ein Abend mit Lars Reichow endet mit einem Lachen. Und bekanntlich kann ein Lachen die Welt zum Besseren verändern.

Info

Wer mitlachen möchte, wer über den täglichen Irrsinn, der uns umgibt, nachdenken möchte, kann am Samstagabend beim Auftritt von Lars Reichow im Bürgerhaus Schuhfabrik in Waldfischbach-Burgalben noch dabei sein. Beginn: 20 Uhr. 25 Euro kostet der Eintritt. Tickets gibt es an der Abendkasse oder unter www.rheinpfalz.de/ticket.