Lars Klein aus Saalstadt hat sich für die deutschen U23-Leichtathletik-Meisterschaften qualifiziert.

Bei den süddeutschen Hindernis-Meisterschaften im Koblenzer Stadion Oberwerth blieb er über 3000 Meter in neuer persönlicher Bestzeit von 9:48,86 Minuten unter der Norm von 9:50 Minuten. Der vom TV Lemberg zum TSV Schott Mainz gewechselte Klein kam als Vierter von elf Startern ins Ziel. Danach kündigte er an: „Für die DM in drei Wochen in Göttingen will ich meine Tempohärte weiter verbessern, um mich dort nochmals steigern zu können.“