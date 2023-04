Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Eine Gold- und zwei Silbermedaillen sind am Samstag bei den süddeutschen U23-Meisterschaften an Leichtathleten aus der Region Pirmasens gegangen.

Lars Klein und Nils Raab vom TV Lemberg starteten am Samstag in Frankfurt bei 36 Grad über 1500 Meter. Klein ließ sich von der Hitze aber wenig beeindrucken. Der Saalstadter lief in einem schnellen