Große Fußspuren hinterlässt in diesen Tagen Margit Wittvogel-Wolf, die 18 Jahre lang die Kindertagesstätte Pfiffikus in Erlenbrunn geleitet hat. Zum 1. Oktober verabschiedet sich die erfahrene Erzieherin offiziell in den Ruhestand, hat aber schon im Mai den Weg für ihren Nachfolger Sebastian Wagner freigemacht, dem sie in der Einrichtung die letzten Monate mit Rat und Tat zur Seite stand.

Bereits in der vergangenen Woche hat sich Margit Wittvogel-Wolf von den Pfiffikus-Kindern und deren Eltern sowie von ihrem Team verabschiedet. Selbstgemachte Marmelade in verschiedenen Geschmacksrichtungen