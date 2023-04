Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bei den Europameisterschaften in Basel setzten die deutschen Nationalturnerinnen ein Zeichen. Erstmals turnten sie zumindest teilweise in langbeinigen statt in knappen Anzügen, um gerade jungen Sportlerinnen eine andere Möglichkeit der Bekleidung näherzubringen. Die RHEINPFALZ hörte sich zu dem Thema in der Südwestpfalz um.

„Niemand sollte gezwungen werden, sich in einer Sportart aufgrund der Bekleidung unwohl zu fühlen“, sagt Ulla Koch, Cheftrainerin des Deutschen Turner-Bunds (DTB). Vereine aus