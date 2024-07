Am Samstag, 6. Juli, findet in der Johanneskirche Pirmasens zwischen 21 und 1 Uhr die diesjährige Orgelnacht statt. Nach den guten Erfahrungen der vergangenen Jahre bei den ersten acht Konzerten dieser Art geht das Konzert, das alle zwei Jahre im Stundentakt verschiedenen Organisten die Möglichkeit bietet, ihr Programm den Zuhörern zu präsentieren, in die neunte Runde.

Mit von der Partie sind diesmal Klaus Krämer, Bezirkskantor für Weinheim und Mannheim mit Sitz an Heilig Geist in Mannheim, der mit Preisen für Orgelimprovisation ausgezeichnete Organist Thorsten Grasmück und als gesetzte Musiker Gernot Gölter und Kirchenmusikdirektor Maurice Antoine Croissant. Ebenfalls mit dabei ist das Orchester Pirmasens der Volkshochschule/Stadtmission unter der Leitung von Ralf Splittgerber, das zusammen mit Maurice Croissant das Orgelkonzert F-Dur von Gabriel Rheinberger zum Klingen bringen wird. Des Weiteren erklingen Werke von Bach, Boellmann, Karg-Elert, Reger, Elgar, Vierne und anderen. Zwischen den Vorträgen der einzelnen Interpreten wird wie immer für das leibliche Wohl der Zuhörer gesorgt. Der Eintritt ist frei.

das Orgelkonzert F-Dur von Gabriel Rheinberger: Maurice Antoine Croissant. Foto: Croissant

Maurice Antoine Croissant, studierte Kirchenmusik an der Hochschule für Kirchenmusik Heidelberg. Seit 2001 ist er hauptamtlicher Kantor der Johanneskirche Pirmasens, sowie Bezirkskantor des Kirchenbezirks Pirmasens und leitet in dieser Eigenschaft die Bezirkskantorei Pirmasens, den Jugendchor „Unisono“, die Kinderkantorei Pirmasens und das Musikteam (Gottesdienst-Band der Johanneskirche). Des Weiteren unterrichtet er als Leiter des Kirchenmusikalischen Seminars Pirmasens Kirchenmusiker im Nebenamt in Orgel, Chorleitung und Musiktheorie. Sein Interesse gilt einem breiten musikalischen Spektrum. So widmet er sich mit Blockflöte vorwiegend barocker Kammermusik.

Klaus Krämer, geboren 1968 in Pirmasens, studierte an der Musikhochschule Freiburg Schul- und Kirchenmusik. Seine prägenden Orgellehrer waren die Professoren Hans Musch und Zsigmond Szathmáry. Weitere Impulse erhielt er durch Kurse bei Luigi Ferdinando Tagliavini und Daniel Roth. Nach langjährigeren Tätigkeiten als Bezirkskantor in Sigmaringen und als Kantor in Bonn ist Klaus Krämer seit Oktober 2021 Bezirkskantor für Weinheim und Mannheim mit Sitz an Heilig Geist in Mannheim und leitet das dortige Zentrum für Kirchenmusik.

Wieder dabei: Organist Gernot Gölter. Foto: Croissant

Gernot Gölter wurde 1982 in Pirmasens geboren. Im Alter von fünf Jahren bekam er seinen ersten Klavierunterricht und mit zehn Jahren den ersten Orgelunterricht bei Johannes Hepp (Zweibrücken). Seit 1992 ist er als Organist und seit 2011 als Kantor an den evangelischen Kirchen in Pirmasens-Winzeln und –Gersbach tätig und übernahm 1997 noch das Organistenamt an der großen Kirche St. Anton in Pirmasens. Desweiteren erhielt er Orgelunterricht bei Heinrich Walther ( Heidelberg) Torsten Wille (Reutlingen) und Andreas Rothkopf (Saarbrücken). Nicht nur als Solist, sondern auch als Begleiter diverser Chöre und Solisten ist er unterwegs.

Hat schon viele Preise gewonnen: Thorsten Grasmück. Foto: Croissant

Thorsten Grasmück, geboren 2003 in Landau, legte 2022 am Eduard-Spranger-Gymnasiums in Landau sein Abitur ab und war von 2017 bis 2022 Jungstudent in der Orgelklasse von Stefan Viegelahn an der Frankfurter Hochschule für Musik und Darstellende Kunst. Seit dem Wintersemester 2022 studiert er im Fach Rechtswissenschaft an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg. Im Alter von fünf Jahren erhielt er seinen ersten Klavierunterricht. 2015 nahm er am Meisterkurs „Junge Talente an der Orgel“ bei Martin Schmeding teil und legte 2018 die C-Prüfung mit Bestnoten am Protestantischen kirchenmusikalischen Seminar Landau ab. Er führt eine rege Konzerttätigkeit, wovon Teilnahmen am „Internationalen Orgelsommer“ in Kirchheimbolanden, bei zahlreichen Matineen und Konzerten in Landau, Bad Dürkheim 2021/2022 und Karlsruhe, an der Konzertreihe Orgelmeditationen im Advent am Hohen Dom zu Essen, im Juli 2019 an der Konzertreihe Internationaler Orgelsommer Potsdam und auch beim Lübecker Orgelsommer im August 2019 zeugen. Als Organist an Sonn- und Feiertagen ist er in der Pfarrei Heilig Geist in Neustadt sowie in umliegenden Dekanaten tätig. Im Jahr 2018 gewann er an der Orgel einen ersten Preis mit Höchstpunktzahl beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“, verbunden mit einem Sonderpreis der Deutschen Stiftung Musikleben.