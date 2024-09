Die 11. Ausgabe der beliebten Pirmasenser Kneipenkultour findet am Mittwoch, 2. Oktober, statt. Diesmal nehmen 17 Kneipen teil, so viele wie noch nie.

Um 19 Uhr wird die Kneipenkultour im Feiersaal des Rheinberger-Komplexes von Kulturdezernent Denis Clauer, und Jürgen Kölsch vom Veranstalter Pirmasenser Musiktouren eröffnet. Um 19.30 Uhr legt dort das Quintett Downwind mit Leadsänger Mark Schlick mit Coverversionen bekannter Classic-Rock-Evergreens los.

Die lange Musiknacht bietet sowohl Livemusik als auch DJ-Musik. Im Il Toro gibt es zu heißen Rhythmen von DJ Ram-C zudem Pizza.

Die Shisha Bar Habibi, unweit vom Kaufhaus C&A, hat DJ Schilli mit seinem Programm „All in the Mix“ aktiviert.

Die Freunde des deutschen Schlagers werden bedient mit den Palomas in der Bierstube Dauweschlag am Exerzierplatz.

DJ Schorleschorsch wird im Caramba eine Zeitreise zurück in die 90er starten.

Monji E Beji von Fine R.I.P. Foto: Peter Schneider

Erstmals mit von der Partie ist das Mythos mit DJ TezRoc. Auch hier gibt es etwas für den Hunger.

Apropos: Ein Abendessen plus Bierchen vor der Tour empfiehlt sich in Kuchems Brauhaus. Dort gibt Day Five, eine Coverband aus St. Wendel, ihr Pirmasens-Debüt mit populären Songs von den 60ern bis heute. Sie werden mit eigener Note präsentiert, stilistisch geht’s von Adel über Metallica bis hin zu Zaz.

Im Irish Pub wird Stefan Hoor von Double Shot unter seinem Pseudonym Stefan-Honest-Music handgemachte Hits spielen, darunter sind sicherlich diverse Irish-Folk-Klassiker.

Die Pfälzer Mundart-Rocker Fine R.I.P. wollen im Z1 für überschäumende Stimmung sorgen.

Gerade mal hundert Meter davon entfernt in Eddis Kellerei musizieren mit Manuel Bastian und Jan Luca Ernst zwei regionale Ausnahmetalente als eingespieltes Akustik-Duo. Songs von Deep Purple, Free, Foo Fighters, Tom Petty und Ed Sheeran zu erwarten.

Jan-Luca Ernst (links) und Manuel Bastian. Foto: Peter Schneider

Im Bitburger wird mit Fullhouse eine ganz andere Schiene bedient: Schlagermusik.

Nicht unweit davon serviert das Level Up mit DJ Hansi angesagten Hip-Hop-Sound. Die Kneipe kann man über die Bushaltestelle am alten Parkhaus mit einem Aufzug erreichen.

Pina Colada mit dem einheimischen Pianisten Andreas Puster und Sängerin Nicole Friedrich serviert im Bierbrunnen Popsongs querbeet. Das Lager 14 startet seine Aftershow-Party schon ab 22 Uhr.

Um die gleiche Uhrzeit, nach dem Spiel des FK Pirmasens, beginnt die von Taurus Events organisierte Mallorca Party Pfalz im Foyer des nahen Framas Stadions. Wer das Fußballspiel besucht, hat die Möglichkeit, zum Vorzugspreis von acht Euro ein Tour-Bändchen zu erwerben.

Das Next Level blickt ebenfalls auf eine eher jüngere Zielgruppe, denn DJ Padde und DJ FJ wollen es im Club gewaltig krachen lassen.

Schon ab 19 Uhr ist im Matrix, in der mit Abstand größten Location der Kneipenkultour, mit DJ El1as Hochbetrieb angesagt, die dortige Aftershow-Party beginnt um 23 Uhr und sorgt wie die Jahre zuvor sicher für eine proppenvolle Hütte.

Viele Kneipen zu besuchen, kann sich durchaus lohnen, denn unter allen Besuchern mit mindestens acht Stempeln auf ihrer Gewinnspielkarte werden Preise im Wert von 600 Euro verlost. Alle Teilnehmer, die ihre Karte abgeben, können zusätzlich zwei Tickets für das nächste Rock-am-Ring-Festival gewinnen.

Info

Pirmasens, Kneipenkultour, 2. Oktober, 19 Uhr bis 2 Uhr. In dieser Zeit sind auch vier Shuttlebusse der Stadtwerke unterwegs, die zwischen den Kneipen hin und her fahren. In jedem Bus sind zwei Ordner, die den Ein- und Ausstieg regeln.

Tickets gibt’s in allen teilnehmenden Kneipen, in der Geschäftsstelle des FK Pirmasens im Framas Stadion und an den Abendkassen in den Kneipen. Online-Tickets sind erhältlich unter pfalzshow.de. Mehr steht auf pskneipenkultour.de.