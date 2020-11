Die Freien Wähler haben einen Direktkandidaten nominiert, der den Wahlkreis Pirmasens nach der Landtagswahl im kommenden März in Mainz vertreten soll. Laut einer Mitteilung hat die Wahlkreisversammlung der Freien Wähler am Samstag, 14. November einstimmig Philipp Burkhart als Direktkandidat gewählt. Die RHEINPFALZ war zu dem Treffen nicht eingeladen.

Burkhart wohnt in Bruchweiler-Bärenbach. Der 32-Jährige arbeitet den Angaben zufolge als Polizist. Derzeit ist Burkhart, der seit jeher im Dahner Felsenland beheimatet sei, auf kommunaler Ebene Mitglied im Gemeinderat. Er möchte „vorrangig die Infrastruktur der Region fördern, so dass der Abwanderung entgegengewirkt und für alle eine erstrebenswerte Perspektive in der Heimat geschaffen werden kann“. Zudem mache er sich für eine Umgestaltung des kommunalen Finanzausgleichs zugunsten der Kommunen stark, heißt es in der Mitteilung.

Laut Burkhart haben sich „die etablierten Parteien und deren Politiker“ in den vergangenen Jahren immer weiter von den Bürgern entfernt. Er wolle deshalb seine Kraft für das Ziel einsetzen, bürgernahe und zukunftsorientierte Politik zu betreiben. „Mit der Legitimation durch den Wähler kann das den Freien Wählern in Rheinland-Pfalz gelingen. Der Stimmenanteil bei den letzten Kommunalwahlen hat eindeutig gezeigt, dass das Vertrauen der Wählerinnen und Wähler in uns stetig wächst.“ Als Ersatzkandidat hat die Versammlung Egon Burkhart, den Vater des Kandidaten, gewählt, ebenfalls einstimmig.

Zum Wahlkreis Pirmasens gehören neben der kreisfreien Stadt Pirmasens große Teile des Landkreises Südwestpfalz.