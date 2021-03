Die Stadt hat die 10.000er-Marke bei den Briefwählern vor der Landtagswahl am Sonntag nicht geknackt. Bis Freitagmittag beantragten rund 9200 Pirmasenser Briefwahl. Das entspricht einer Briefwahlbeteiligung von rund 30,2 Prozent. Das stellt laut Stadtverwaltung zwar einen Rekord dar, liegt aber unter dem Landesdurchschnitt von rund 44 Prozent.

Zwick verkündet Wahlergebnis per Video

In Pirmasens sind rund 30.660 Stimmberechtigte aufgerufen, den nächsten rheinland-pfälzischen Landtag mitzubestimmen. Acht Kandidaten bewerben sich um das Direktmandat: Alexander Fuhr (SPD), Christof Reichert (CDU), Ferdinand Ludwig Weber (AFD), Steven Wink (FDP), Fred Konrad (Grüne), Joshua Müller (Linke), Philipp Burkhart (Freie Wähler) und Denise Müller (Die Partei). „Unsere Demokratie lebt von der Beteiligung möglichst vieler Menschen an politischen Weichenstellungen. Dazu braucht es aktive Bürger, die sich einbringen, die sich ihrer persönlichen Verantwortung für die Gesellschaft und den Staat bewusst sind“, ruft Oberbürgermeister Markus Zwick die Menschen im Wahlkreis Pirmasens auf, wählen zu gehen.

Zwick wird als Kreiswahlleiter am Sonntagabend das vorläufige amtliche Endergebnis für den Wahlkreis Pirmasens im Rathaus bekanntgeben. Die Stadt veröffentlicht das Video und die Wahlergebnisse am Wahlabend auf www.pirmasens.de; die RHEINPFALZ berichtet ausführlich auf www.rheinpfalz.de sowie in der Montagsausgabe.